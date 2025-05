Americký prezident Donald Trump skritizoval svoj ruský náprotivok. Vladimirovi Putinovi venoval krátky príspevok na sociálnej sieti, v ktorom napísal, že šéf Kremľa sa „zahráva s ohňom“. Rusku by sa podľa neho vraj bolo už stalo veľa zlého, keby nebol na čele Spojených štátov.

Vyslanec prezidenta USA pre Ukrajinu Keith Kellogg povedal, že vo vojne medzi Ukrajinou a Ruskom zahynulo prinajmenšom 1,2 milióna ľudí.

„Je to neuveriteľné. Toto je viac ako v druhej svetovej vojne, je to priemyselné zabíjanie. A potom je tu ostreľovanie miest s nevyberavým násilím. To nie je práve správna cesta,“ vyhlásil Kellogg a podotkol, že Moskva útokmi na ukrajinské mestá porušuje ženevské dohovory, ktoré samo podpísalo.

„Zabíjajú ženy a deti bez rozdielu raketovými útokmi alebo dronmi. Ženevský dohovor predpisuje pravidlá vojny. Podpísali ho Rusi, Spojené štáty a Ukrajinci. A bolo to urobené s cieľom zabrániť nevyberanému zabíjaniu, ktoré ste videli cez víkend,“ dodal.