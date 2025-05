Americký prezident Donald Trump „nie je spokojný“ so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Kritizoval ho po tom, čo Rusko podniklo najmasívnejší útok dronmi na Ukrajinu od začiatku vojny. Zomrelo 13 ľudí, vrátane troch detí.

„Zbytočne zabíja veľa ľudí. Neviem, čo sa s ním, do pekla, stalo,“ vyhlásil. Šéf Bieleho domu, ktorý len zriedka kritizuje Putina. V poslednom období čoraz častejšie vyjadruje frustráciu z postoja Moskvy k stagnujúcim rokovaniam o prímerí. „Poznám ho dlho, vždy som si s ním rozumel, ale on odpaľuje rakety na mestá a zabíja ľudí, a to sa mi vôbec nepáči,“ dodal.

V reakcii na najnovší útok „určite“ zváži sprísnenie sankcií USA voči Rusku.