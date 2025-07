Grécka konfederácia odborových zväzov (GSEE) tvrdo kritizovala návrh zákona, podľa ktorého budú môcť zamestnanci pracovať až 13 hodín denne pre jedného zamestnávateľa. Doteraz sa takýto pracovný režim vzťahoval len na osoby pracujúce pre dvoch rôznych zamestnávateľov.

Odbory tvrdia, že ide o legalizáciu vyčerpávajúcej praxe, ktorá ohrozuje fyzické aj duševné zdravie zamestnancov a neprináša žiaden zreteľný prínos pre produktivitu gréckej ekonomiky. „Ďalšia deregulácia pracovného rámca a presun zodpovednosti fakticky podrýva akúkoľvek snahu o obnovenie kolektívneho vyjednávania,“ uvádza sa vo vyhlásení GSEE.

Podľa odborárov by sa dĺžka pracovného času, prestávky a dovolenky nemali určovať vládnym zásahom, ale prostredníctvom spoločenského dialógu a kolektívnych zmlúv. „Nepovolíme, aby sa Grécko, ktoré už drží nežiaduce prvenstvá v oblasti životných a pracovných podmienok zamestnancov, stalo aj krajinou s najviac deregulovaným pracovným právom v EÚ,“ dodali podľa Euronews.

Ministerka práce Niki Kerameosová obhajovala navrhované zmeny s tým, že zamestnanci dostanú za nadčasy príplatok štyridsať percent. Ako uviedla, pri práci pre dvoch zamestnávateľov je možné zarobiť 104 eur, zatiaľ čo za rovnaký čas strávený u jedného zamestnávateľa to bude 119 eur.

Zákon počíta so zachovaním maximálneho týždenného pracovného času na úrovni 48 hodín počas štvormesačného obdobia a s limitom ročných nadčasov na 150 hodín.

GSEE varuje pred zneužívaním týchto pravidiel a upozorňuje na ohrozenie duševného aj fyzického zdravia zamestnancov. „Vstávate o ôsmej, pracujete bez prestávky do deviatej večer. Je to udržateľné? Je to produktívne? Je to zdravé? Umožňuje to osobný a rodinný život? Podľa nás určite nie,“ povedal riaditeľ GSEE Labour Institute Christos Goulas. Pripomenul, že krajiny s najvyššou produktivitou ako Dánsko, Fínsko či Nemecko majú zároveň najkratší pracovný čas.