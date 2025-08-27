Americké ministerstvo dopravy prevzalo od firmy Amtrak správu stanice Union Station vo Washingtone, vyhlásil šéf rezortu Sean Duffy. Ide o ďalší príklad toho, ako si vláda prezidenta Donalda Trumpa upevňuje moc nad hlavným mestom Spojených štátov.
Minister uviedol, že Union Station, ktorá sa nachádza neďaleko budovy Kongresu, chátra, hoci by mala byť pýchou mesta. „Znovuzískaním správy stanice pomôžeme urobiť mesto bezpečnejším a krajším za zlomok nákladov,“ povedal Duffy.
Slová šéfa rezortu dopravy nadväzujú na Trumpovo vyhlásenie, že chce od Kongresu dve miliardy dolárov na skrášlenie Washingtonu, ktorý podľa neho dusí násilná kriminalita, čo je dôvod prečo doň povolal tisícky príslušníkov Národnej gardy.