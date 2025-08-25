Niektoré jednotky Národnej gardy, ktoré na pokyn prezidenta Donalda Trumpa hliadkujú vo Washingtone, začali nosiť zbrane. Ich ozbrojenie nariadil minister obrany Pete Hegseth.
Vybraní príslušníci sú vyzbrojení pištoľami, iní puškami, oznámil nemenovaný predstaviteľ rezortu obrany.
Podľa vojenských zásad by sila mala byť použitá „ako posledná možnosť a výlučne v reakcii na bezprostredné ohrozenie života,“ uviedla pracovná skupina, ktorá prevzala policajný dohľad nad Washingtonom.
Povinnosti Národnej gardy sú obmedzené na ochranu federálnych zamestnancov a majetku a na podporu bezpečnostných zložiek, ak prezident nevyhlási povstanie, čo Trump zatiaľ neurobil.
Opäť ale pohrozil nasadením Národnej gardy v Chicagu a New Yorku, pričom po novom k mestám pridal aj Baltimore. Podľa amerických médií ministerstvo obrany už pripravuje plány vyslania Národnej gardy do Chicaga.