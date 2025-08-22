Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Chicago a následne New York budú po Washingtone ďalšími veľkomestami v Spojených štátoch, ktoré sa stanú terčom federálneho boja proti zločinu. Zdôraznil, že Chicago je v hroznom stave.
Šéf Bieleho domu začiatkom augusta rozhodol, že policajný zbor vo Washingtone bude podliehať federálnej kontrole. Do ulíc amerického hlavného mesta nariadil nasadenie dvoch tisícov členov Národnej gardy s deklarovaným cieľom zvýšiť tak jeho bezpečnosť, ktorú podľa neho trápi nekontrolovateľná kriminalita i vysoký počet bezdomovcov. Najskôr avizoval, že vláda tam nasadí 800 príslušníkov Národnej gardy Federálneho dištriktu Kolumbia, ale „v prípade potreby oveľa viac“.
Americké ministerstvo obrany bez bližších podrobností už oznámilo, že príslušníci Národnej gardy vo Washingtone budú čoskoro ozbrojení. Nosiť majú služobné zbrane. Pentagón a americká armáda pritom len minulý týždeň uvádzali, že vojaci z gardy ozbrojení nebudú.