Americký prezident Donald Trump dva dni pred stretnutím s ruským prezidentom Vladimirom Putinom označil európskych lídrov, s ktorými má rokovať o Ukrajine, za „skvelých ľudí“.
„O chvíľu sa budem rozprávať s európskymi lídrami. Sú to skvelí ľudia, ktorí chcú dohodu,“ napísal americký prezident na sociálnej sieti.
Videokonferencie sa má zúčastniť Trump, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídri Nemecka, Fínska, Francúzska, Veľkej Británie, Talianska, Poľska a EÚ. Pripojiť by sa mal aj generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Ukrajina dúfa, že stretnutie v Berlíne sa aspoň čiastočne stane európskou protiváhou samitu na Aljaške.
Neskôr sa uskutoční aj online míting „koalície ochotných“ – skupiny krajín pracujúcich na plánoch na podporu Ukrajiny v prípade prímeria.