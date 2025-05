Hoci je jar v plnom prúde, množstvo slovenských vodičov prezutie na letné pneumatiky stále odkladá – 20,8 percenta opýtaných priznáva, že na jar „dojazďuje“ zimné pneumatiky a 11 percent na nich jazdí aj v lete. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Continental.

Ideálny čas nasadiť letnú sadu je vtedy, keď teploty stúpnu nad sedem stupňov Celzia. „Letné pneumatiky sú vyvíjané na vyššie teploty, lepšie držia na vozovke, skracujú brzdnú dráhu na suchom aj mokrom povrchu a znižujú riziko akvaplaningu,“ povedal Aleš Langer, vedúci technického zákazníckeho servisu spoločnosti Continental Barum.

Ak teda vodič na jar či v lete stále jazdí na zimnej sade, vystavuje seba aj ostatných zbytočnému riziku. Navyše dochádza k rýchlejšiemu opotrebeniu, čo znižuje životnosť pneumatík až o 60 percent. „Valivý odpor zimnej pneumatiky na teplom povrchu je podstatne vyšší ako odpor letnej alebo celoročnej pneumatiky. Je to preto, že mäkšia zmes gumy viac mení svoj tvar. To vedie k vyššiemu valivému odporu, ktorý spôsobuje zvýšenie spotreby paliva. Znamená to, že čerpaciu stanicu bude treba navštevovať častejšie, ako je potrebné,“ vysvetlil odborník spoločnosti Continental.

„Mnohí vodiči si myslia, že dojazdiť staršiu zimnú pneumatiku v lete je ekonomickejšie riešenie. Opak je však pravdou – predĺžená brzdná dráha, vyšší valivý odpor a vyššie opotrebenie môžu viesť nielen k zvýšeným nákladom, ale aj k ohrozeniu bezpečnosti,“ upozornil Langer.

Čoraz obľúbenejšími sa v miernych klimatických podmienkach stávajú celoročné pneumatiky. Tento typ pneumatík oceňujú najmä vodiči, ktorí jazdia na kratšie vzdialenosti prevažne v meste alebo v miernejších podmienkach. Podľa prieskumu spoločnosti Continental sa na ne už spolieha 17 percent slovenských motoristov a ďalších 49,2 percenta o ich kúpe uvažuje.

Ďalším zistením z prieskumu je rastúca obľuba nákupu pneumatík online formou. Nákup cez internet dnes preferuje viac ako 41,6 percenta vodičov. Ďalších 27 percent motoristov využíva služby špecializovaných pneuservisov a 17,6 percenta si pneumatiky kupuje priamo v autoservisoch.