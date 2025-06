Inovatívny miliardár Elon Musk s jeho smelými technologickými a kozmickými víziami bol ešte nedávno idolom moderných ľudí 21. storočia. To sa skončilo, keď sa v roku 2024 otvorene zapojil do predvolebnej kampane Donalda Trumpa. Stal sa súčasťou jeho prezidentskej administratívy, v ktorej bol poverený bojom s byrokraciou, ale zároveň zostal akýmsi maskotom. Ale tak ako mnoho iných intenzívnych vzťahov, aj tento sa skončil hlbokou roztržkou. Elon Musk zostal bez vplyvu na politické udalosti aje bez svojej niekdajšej popularity.

Na názor na angažovanie sa podnikateľov vo verejnom priestore sa TREND v ankete opýtal vybraných predstaviteľov slovenského biznisu a ekonomického diania. V elektronickom hlasovaní medzi 6. a 10. júnom 2025 sa vyjadrilo dovedna 39 respondentov, ktorých odpovede a komentáre publikujeme.

Určite áno. Politika im dokáže rýchlo pokaziť renomé aj biznis

Michal Ukropec, CEO, Twinzo

Nemám pocit, že by sa verejné angažovanie podnikateľom nejako extra vyplatilo. Krátkodobo určite áno, užijú si pár mesiacov slávy a podpory štátu, avšak účet, ktorý im príde neskôr od nových vlád a pozornosti médií, za to skôr asi nestojí. Máme však aj podnikateľov, ktorí hrajú na všetky politické strany, ale dlhodobo to skôr asi nefunguje.

Peter Markovič, dekan, Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity

Toto je klasický príklad zlej praxe, obzvlášť keď sa podnikateľ nechá nominovať do funkcie, ktorá má politický podtext.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva, Agendy

Lebo platí, že život nie je reality show. Jeden síce už pribrzdil, ale druhý si ide svoje podľa výroku klasika: „Rozum musí každý nadobudnúť, hlúposť sa šíri sama.“

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, Dexis Slovakia

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Áno. Vzťah a komunikácia so štátom by mali ostať striktne limitované

Stanislav Verešvársky, výkonný riaditeľ, DanubiaTel

Podnikateľ sa asi v drvivej väčšine prípadov angažuje v politike s vidinou, že získa výhody, objednávky, zákazky, či projekty, ktoré by bez angažovania sa v politike nezískal, alebo získal oveľa ťažšie. A to nikdy nie je zdravé, ani verejne prospešné, lebo ide o deformáciu vzťahov a postupov a (neoprávnené) výhody na úkor tých, čo sa seriózne venujú svojmu podnikaniu.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions

Komunikácia biznisu a politiky je potrebná, ale musí byť regulovaná a transparentná. Biznis prostredníctvom podnikateľských zväzov má komunikovať s politikmi o formovaní podnikateľského prostredia a podpore rastu konkurencieschopnosti štátu. Biznismen ale nemá čo hľadať v politike, kým sa úplne so svojim biznisom nerozlúči. V osobe Trumpa, Muska, Babiša, Kaliňáka máme v politike kšeftárov, ktorí neváhajú využiť svoj politický výtlak na získavanie hospodárskeho prospechu, čo je veľmi zlé pre celé hospodárske prostredie a poškodzuje občanov štátu.

Martin Šmigura, local partner, Wood & Company

Je to totálne nepochopenie zmyslu podnikania. Konflikt záujmov je inherentne problematický a pri týchto dvoch egomaniakoch bol nevyhnutný. Podnikatelia by mali tvoriť hodnoty prostredníctvom svojich firiem, nie prostredníctvom politických funkcií. Takéto angažovanie len deformuje trh a oslabuje skutočnú konkurencieschopnosť.

Lukáš Kmenta, country manažér, HBS

Ide o dva rôzne svety a iné perspektívy.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Andrej Révay, prezident, Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Štefan Mácsadi, predseda, COOP Jednota Nové Zámky

Ondrej Laciak, riadiaci partner, Laciak & Co.

Nie. Angažovanosť podnikateľov má benefity pre obe strany

Peter Dostál, predseda dozornej rady, Aliter Technologies

Treba si uvedomiť, že podnikatelia sú motorom ekonomiky. Štát by sa mal postarať o to, aby boli motivovaní tvoriť zisk, a tým sa zvýšil výber daní a aby zamestnávali ľudí na Slovensku. To sa bez obojstrannej komunikácie nedá zabezpečiť. Samozrejme, je dôležité dodržať pravidlá transparentnosti a rovnakého prístupu k príležitostiam.

Slavomír Frešo, analytik spoločnosti Proxenta

Konflikt Trump – Musk vychádza z ich osobností a teda mohol by nastať aj vtedy, ak by boli napríklad obaja politikmi. Účasť podnikateľov v politike je rovnako žiadúca, ako učiteľov, lekárov či právnikov. Podnikatelia vedia poskytnúť dôležitý pohľad na fungovanie trhového prostredia, zlepšenie inovácií či podpory zamestnanosti. Treba popri tom využívať jasné pravidlá transparentnosti, aby sme zamedzili zneužívaniu moci vo svoj prospech. To platí všeobecne pri všetkých politikoch.

Dennis Fino, CEO, Barney Studio

Podnikatelia sa majú angažovať, ale nie takým prepojeným spôsobom, ako to bolo medzi Trumpom a Muskom. A dupľom nie, ak sú obe osobnosti egocentrickí maniaci. Do budúcna: takéto spojenie nefunguje NIKDY. V politike, v partnerských vzťahoch, ani v biznise. Dvaja kohúti = prehra pre oboch aj pre spoločnosť.

Dušan Ďurík, advokát, Škubla & Partneri

Aj podnikatelia (od drobných živnostníkov až po veľkopodnikateľov) sú predsa občanmi krajiny a majú teda právo vyjadrovať svoje názory na správu vecí verejných – akoukoľvek legálnou formou. Vzhľadom na predmet ich záujmov (zveľaďovanie svojho majetku, vytváranie pracovných príležitostí atď.) a podnikateľské riziko, ktoré práve verejná správa neraz zvyšuje svojím neuváženým prístupom, majú legitímny záujem na aktívnom vystupovaní. Musia byť, samozrejme, obozretní, aby konali vždy len v medziach zákona a eticky.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Ján Ondruš, CEO, G. Lehnert

Robert Spišák, predseda predstavenstva, AZC

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Danfoss Power Solutions

Ján Majerský, výkonný riaditeľ, Proma

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Anton Šnegoň, konateľ, Battal

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen

Určite nie. Je dôležité, aby boli väčšou súčasťou verejného priestoru

Jan Rollo, CEO a predseda predstavenstva, Prima banka Slovensko

Štát by mal s podnikateľmi aktívne komunikovať a vytvárať čo najlepšie, ale zároveň aj transparentné a férové ​​podmienky pre podnikanie, ideálne bez dotácií a zvýhodňovania vyvolených. Podnikatelia sú tí, ktorí vytvárajú pracovné miesta a prosperitu spoločnosti, a je škoda, že sa tí naozaj úspešní zapojeniu do politiky skôr vyhýbajú, aj keď dôvody sú pochopiteľné…

Martin Sukupčák, konateľ, BCI-S&T

Práve naopak, (slušní) podnikatelia musia vstupovať do politiky aj s rizikom, že im to poškodí. Treba si uvedomiť, že oni vytvárajú hodnoty, platia nehorázne dane a nesmie im byť jedno, ako s nimi politici narábajú. Nesmie to byť o tom, že „dajme politikom peniaze a nestarajme sa čo s nimi urobia“. Lebo oni si získajú populizmom postsedliakov a rabujú štát. Nemyslím tých neschopných a nemorálnych „podnikateľov“, ktorí vstupujú do politiky, aby „vyvážili“ svoju nekompetentnosť a neschopnosť.

Oto Kravec, výkonný riaditeľ, Citadela & Trumpeter

Verejný priestor nefiltruje ľudí podľa profesie, ale podľa charakteru. To, či ste podnikateľ alebo zamestnanec, nie je problém – problém je, keď si moc mýlite so súkromným majetkom.

Rastislav Dravecký, riaditeľ, DSI Data

Je dôležité, aby sa ľudia angažovali, vrátane podnikateľov. Problém, na ktorý v ankete poukazujete, je skôr o povahových vlastnostiach jednotlivcov. A dôsledky by mali vyhodnotiť voliči.

Peter Stadler, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Wealth Effect Management

Skôr je potrebné definovať nastavenie kompetencií a vzťahov. Tento príklad je dôkazom a definíciou levelu osobnostného rozvoja a príkladom zle zvládnutých emócií na oboch stranách.

Milín Kaňuščák, konateľ, Kami Profit

Eskalácia sa dala očakávať, no skôr pre silné osobné egá. Zapojenie podnikateľského prostredia do vecí verejných vnímam skôr pozitívne. Lebo podnikateľský sektor je kľúčom k fungovaniu celého hospodárstva a nastavenia ekonomiky. Podnikateľský sektor by sa nemal politike úplne vyhýbať, no angažovanosť musí byť premyslená. Podnikatelia prinášajú cenné perspektívy a zdroje, no musia si uvedomiť riziká polarizácie a straty dôvery. Kľúčom je rovnováha na témach, kde majú odbornosť a kde môžu priniesť pozitívnu zmenu, a vyhnúť sa zbytočným konfliktom, ako je napríklad eskalácia osobných sporov.

Rovnakú odpoveď na anketovú otázku zvolili aj:

Martin Kultan, generálny riaditeľ, Dôvera zdravotná poisťovňa

Ján Sabol, člen Generálnej rady, Združenie podnikateľov Slovenska

Branislav Rentka, CEO, m:zone

Iné/Nevyjadrujem sa

Martin Mittner, country manager, Nestlé Slovensko

Nie, nemyslím si. Podnikateľská sféra je kritickým prvkom úspechu celej spoločnosti a mala by sa – rovnako ako všetky iné skupiny spoločnosti – aktívne podieľať na riadení štátu.

Riadiť štát a riadiť biznis sú samozrejme odlišné disciplíny: jedna vec je zarábať peniaze a úplne iná je viesť napríklad rezort školstva. Tak či onak, dynamika a ťah na bránu zo strany podnikateľov môže štátnej správe pomôcť stať sa efektívnejšou, dynamickejšou a ambicióznejšou.

Michal Hrabovec, prezident, Anasoft

Mali by sa angažovať v podpore vzdelávania alebo ďalších aktivít slúžiacich v prospech celej spoločnosti.

Tomáš Lysina, partner, L/R/P advokáti

Verejné angažovanie podnikateľov v politických sporoch nesie vysoké reputačné riziko. Aj legitímny názor môže spôsobiť stratu dôvery, poškodiť vzťahy či biznis. V čase polarizácie je rozvaha cennejšia než rétorika – mlčať môže byť múdrejšie než hovoriť.

Adriana Škriniarová, spoluzakladateľka, Agapé Senior Park

Myslím si, že skôr je to o povahách a charaktere ľudí, ako o tom, z akého prostredia prichádzajú. Podnikatelia sú často súčasťou verejného priestoru, v rôznych, oficiálnych aj neoficiálnych pozíciách, a to ako v pozitívnom, tak aj v negatívnom zmysle. Vyhýbať sa podnikateľom zamestnávajúcim ľudí nemôže žiadna zodpovedná garnitúra. Otázkou skôr je, ako blízko sa dostanú k riadeniu štátu, do akej miery je to transparentné a čo z toho krajina bude mať.

Erik Maxin, zakladateľ, Maxin´s Group

Tento spor poukazuje na osobné egá, biznisové záujmy a politické ambície, ktoré sa miešajú do verejného priestoru. Ich konflikt ilustruje, ako môže verejná angažovanosť podnikateľa prejsť z vecnej diskusie do osobných útokov – čo už neprispieva k spoločenskej debate, ale skôr ju otravuje. Podnikatelia by sa nemali automaticky vyhýbať verejnému priestoru, ale mali by si byť vedomí zodpovednosti a rizík, ktoré s tým súvisia. Kľúčom je kultivovaný a konštruktívny prístup, nie osobné prestrelky či politické ambície maskované za podnikanie.

Juraj Heger, riaditeľ, Vydavateľstvo Slovart

Podobne ako politici, aj podnikatelia angažujúci sa v politike by mali byť v prvom rade duševne zdraví. Ak im ide o všeobecné blaho, majú rovnaké právo angažovať sa ako ktokoľvek iný.