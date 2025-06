Oceliarska divízia nemeckého priemyselného konglomerátu Thyssenkrupp trvá na pláne rozsiahleho prepúšťania.

Sociálny program pre dotknutých zamestnancov by mal obsahovať pravidlá týkajúce sa nástrojov, ako čiastočný odchod do dôchodku, odstupné a nástup do novej práce.

Vlani v novembri spoločnosť predstavila šesťročný plán na zníženie počtu pracovných miest zo súčasných približne 27-tisíc na 16-tisíc.

Do konca roka 2030 zanikne päťtisíc pozícií prostredníctvom „úprav vo výrobe a administratíve“ a ďalších šesťtisíc sa presunie na externých poskytovateľov služieb alebo do podnikov s novým majiteľom.