Nemecký výrobca námorných systémov ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) očakáva, že sa jeho zákaznícka základňa v rámci trhu s elektronikou, dronmi, plavidlami a ponorkami do konca desaťročia strojnásobí. Podľa portálu CNBC to uviedol generálny riaditeľ Oliver Burkhard.

Vývoj situácie poháňa najmä rozhodnutie nemeckého parlamentu, ktorý nedávno schválil rozsiahly fiškálny balík. Jeho súčasťou je zmena dlhoročných pravidiel týkajúcich sa zadlženia s cieľom zvýšiť výdavky na obranu.

Tie už po novom nebudú podliehať takzvanej dlhovej brzde. Podľa O. Burkharda to znamená, že v otázke obranného rozpočtu už neexistujú žiadne limity. „Pre Nemecko je to nezvyčajný krok,“ dodal. Nemecký obranný priemysel by sa mal podľa neho pripraviť na zrýchľovanie projektov a zvyšovanie vládnych nákupov.

Podľa O. Burkharda je divízia TKMS „perlou“ v portfóliu ThyssenKruppu. Aj preto sa chce do konca tohto kalendárneho roka od materskej spoločnosti oddeliť. Analytici odhadli jej hodnotu na 2,3 miliardy eur. Vyhliadky na oddelenie zvyšujú najmä priaznivé prognózy v oblasti dopytu a dlhodobý geopolitický vývoj.