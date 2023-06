Taiwanský výrobca polovodičov Taiwan Semiconductor Manufacturing Co má dobrý pocit z rokovaní o možnej výstavbe svojej prvej európskej továrne v Nemecku. Diskutuje o dotáciách s vládou v Berlíne.

Uviedol to v utorok predseda predstavenstva Mark Liu.

Dobrý pocit z rokovania

Taiwanská firma, najväčší zmluvný výrobca čipov na svete, rokuje s nemeckým spolkovým štátom Sasko o vybudovaní továrne v Drážďanoch.

Európska únia v apríli 2023 schválila zákon o čipoch a plán dotácií vo výške 43 miliárd eur na zdvojnásobenie kapacity výroby čipov do roku 2030 v snahe dobehnúť Áziu a USA.

Liu na výročnom stretnutí akcionárov povedal, že spoločnosť už niekoľkokrát vyslala manažérov do Nemecka na rokovania o možnom novom závode. On sám má zatiaľ z rokovaní dobrý pocit, aj keď v dodávateľskom reťazci a v otázke pracovnej sily v Nemecku sú určité „medzery", ale to sa rieši.

Podľa riaditeľa firmy sa rozhodnutie neočakáva skôr ako v auguste, na zasadnutí správnej rady spoločnosti.

Žiadosť odhalí stratégiu firmy

Taiwanská spoločnosť prevádzkuje najväčšie svetové továrne na výrobu čipov a má závody na Taiwane, v Číne a Japonsku. Globálny nedostatok čipov počas pandémie spôsobil problémy firmám na celom svete. Západné mocnosti lobovali u firmy, aby vybudovala viac tovární v zámorí. Koncern už oznámil investíciu 40 miliárd dolárov do nového závodu v Arizone, keďže USA podporujú domácu výrobu čipov. Spoločnosť má obavy z kritérií pre získanie amerických dotácií.

Aj juhokórejskí výrobcovia čipov vyjadrili obavy v súvislosti s podmienkami na udelenie dotácií v USA, podľa ktorých by sa mali deliť o nadbytočné zisky s americkou vládou. Zdroje z priemyslu zároveň uviedli, že samotný proces podávania žiadostí by mohol odhaliť dôvernú stratégiu firiem.

Liu v tejto súvislosti povedal, že americké ministerstvo obchodu má „otvorený" prístup, pokiaľ ide podmienky dotácie, a dodal, že taiwanský koncern minulý mesiac predložil predbežnú žiadosť a bude pokračovať v „pozitívnej komunikácii" so Spojenými štátmi.

Ministerstvo zase vyhlásilo, že bude chrániť dôverné obchodné informácie a k „deľbe nadmerného zisku" dôjde len vtedy, keď projekty výrazne prekročia plánovaný peňažný tok.