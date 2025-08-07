Švajčiarsko bude pokračovať v rokovaniach so Spojenými štátmi, uviedla prezidentka Karin Keller-Sutterová po návrate z USA, kde sa snažila zmierniť vysoké dovozné clá. Návšteva ale „ovocie“ nepriniesla, pričom s Keller-Sutterovou sa nestretol ani Donald Trump, ani nikto z kľúčových obchodných predstaviteľov.
Pre alpskú krajinu sa výrazne zhoršuje prístup na americký trh, ktorý je kľúčový pre vývoz luxusných hodiniek, syrov a čokoládových výrobkov. Navyše, USA sú najväčším trhom pre švajčiarske farmaceutické produkty, na ktoré sa ale 39-percentné clo nevzťahuje.
„Pre sektory zasiahnuté tarifami a ich zamestnancov ide o mimoriadne zložitú situáciu,“ povedala Keller-Sutterová po mimoriadnej schôdzi sedemčlennej Spolkovej rady.
Bern ale verí, že situácia sa zmení k lepšiemu. „Videli sme v iných prípadoch, že postoj prezidenta Trumpa sa môže zmeniť,“ povedal švajčiarsky poslanec Damien Cottier. „Musíme ďalej rokovať a predkladať naše argumenty, ktoré sú dobré,“ dodal.
S clom nesúhlasí ani riaditeľ Svetového obchodného inštitútu pri Bernskej univerzite Manfred Elsig. „Tarify voči nám sú šialene vysoké. Trump je posadnutý deficitom v obchode s tovarom a nechápe, že jeho krátkozraké činy zhoršujú vzťahy so spojencami,“ uviedol.
Vlani vykázalo Švajčiarsko so Spojenými štátmi obchodný prebytok 38,5 miliardy švajčiarskych frankov (40,90 miliardy eur).