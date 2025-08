Švajčiarski výrobcovia syrov sa pripravujú na výrazný pokles tržieb na americkom trhu. Prezident USA Donald Trump totiž koncom minulého týždňa oznámil, že na švajčiarske výrobky budú platiť dovozné clá vo výške 39 percent. Tarifa vstupuje do platnosti vo štvrtok.

Švajčiarska hlava štátu Karin Keller-Sutterová a minister hospodárstva Guy Parmelin odcestovali tento týždeň do Washingtonu, aby sa v poslednej chvíli pokúsili zmierniť oznámené clá, s ktorými alpská krajina vôbec nepočítala. Rokovania medzi predstaviteľmi Švajčiarska a USA v predchádzajúcich týždňoch totiž vyzerali sľubne a zdalo sa, že Bernu sa podarí vyjednať dobrú dohodu. Trump sa však pri svojom rozhodovaní zameral výhradne na americký obchodný deficit so Švajčiarskom.

Ak sa nič nezmení, pre alpských producentov syrov to bude ťažká rana. USA sú totiž jedným z najvýznamnejších trhov. Vlani sa na celkovom vývoze švajčiarskych syrov podieľali 11 percentami. Napríklad výrobcovia syra Gruyére exportujú ročne približne 40 percent produkcie, pričom 30 percent z vývozu smeruje práve do USA.

Interprofession du Gruyére, asociácia, ktorá združuje producentov tohto syra, odhaduje, že ročný export do USA, dosahujúci zhruba 4-tisíc ton, môže klesnúť v dôsledku nových ciel o tisíc ton. To by podľa predsedu asociácie Oliviera Islera znamenalo pokles tržieb až o 15 miliónov švajčiarskych frankov (16,01 milióna eur). „Počítali sme s tým, že budeme patriť medzi krajiny s najnižším clom. Nakoniec sme v skupine štátov, ktoré Američania potrestali najviac,“ dodal Isler.

Výrobcovia syrov sa síce budú snažiť o expanziu na ďalšie trhy, nebude to však jednoduché. „Taký trh, ako sú USA, sa zo dňa na deň nahradiť nedá,“ dodal jeden z producentov Anthony Margot.