Švajčiarska ekonomika si v druhom štvrťroku udržala rast, tempo ale bolo minimálne a iba tesne sa vyhla stagnácii, uviedol Štátny sekretariát pre hospodárske záležitosti (SECO).
Hrubý domáci produkt medzikvartálne vzrástol o 0,1 percenta, zatiaľ čo v prvom štvrťroku dosiahol rast 0,7 percenta.
Za výrazným spomalením tempa je najmä slabá priemyselná aktivita a pokles exportu. V raste ekonomiku udržal sektor služieb.
Švajčiarsko podľa analytikov čakajú náročné časy, pretože patrí medzi krajiny, na ktoré americký prezident Donald Trump uvalil jedny z najvyšších dovozných ciel.
SECO upozornil, že pre vysoké tarify zhoršil vyhliadky tohtoročného (1,2 percenta z júnových 1,3 percenta) aj budúcoročného rastu (0,8 percenta z marcových 1,6 percenta).