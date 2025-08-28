Vývoj švajčiarskej ekonomiky nebude v najbližšom období priaznivý, naznačil kľúčový indikátor ekonomického inštitútu KOF.
Hodnota ekonomického barometra v auguste klesla, pričom pokles bol výraznejší, než sa očakávalo. Zatiaľ čo v júli dosiahol 101,3 bodu, v auguste sa znížil na 97,4 bodu.
Navyše, hodnota klesla pod dlhodobý priemer, čo poukazuje na zhoršenie vyhliadok vývoja ekonomiky krajiny.
V rámci výroby vykázali negatívny vývoj takmer všetky segmenty – horšie sa vyvíjali ukazovatele pre chemický a farmaceutický sektor, ako aj pre drevársky, sklársky a elektrotechnický priemysel. Zvlášť nepriaznivé čísla vykázal ukazovateľ pre potravinársky sektor.