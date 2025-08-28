Slovenské súkromné školy avizujú protesty z dôvodu navrhovaných zmien financovania a spôsobu určovania školských obvodov, potvrdila prezidentka Asociácie súkromných škôl a školských zariadení (ASŠŠZ) Eva Ohraďanová.
„Prvý vyučovací deň sa bude niesť nielen v línii nového školského roka, ale aj v línii aktivít občianskej iniciatívy Takto nie,“ priblížila s tým, že zámerom iniciatívy je zastaviť „nezmyselné zásahy“ do vzdelávacieho systému s potenciálom jeho ďalšieho rozbíjania.
ASŠŠZ kritizuje možné zníženie normatívneho príspevku o 20 percent pre súkromné a cirkevné školy, ktoré by neboli registrované ako verejný poskytovateľ výchovy a vzdelávania, čo môže viesť až k ich likvidácii. Asociácia požaduje stiahnutie návrhu.
Ministerstvo školstva považuje doterajší stav, v ktorom mali všetky školy rovnaké financovanie, ale nie rovnaké povinnosti, za nespravodlivý a systémovo neudržateľný.