Slovensko čaká najväčšia reforma školstva za posledné desaťročie. Druckerovo ministerstvo pripravilo ambiciózny balík legislatívnych zmien. „Veríme, že tieto návrhy, (...), predstavujú zásadný krok správnym smerom,“ komunikoval rezort ešte v júni. V skutočnosti však obsahujú zásadné škrty.

Na stole je šesť úprav, od povinného predprimárneho vzdelávania až po slovné hodnotenie žiakov. No jedna z nich zatieňuje všetky ostatné - financovanie.

Vláda ju prezentuje ako nástroj rovnosti. V praxi ale môže narušiť stabilitu stoviek súkromných a cirkevných škôl. Zasiahnuť má približne 150-tisíc detí, spolu s nimi aj rodičov i pedagógov. A to všetko v tempe, ktoré Slováci poznajú až príliš dobre.

Ministerstvo chce návrh predložiť vláde už 20. augusta. Hneď po prázdninách má o ňom rokovať parlament. Podľa analytikov z INESS ide o neodborný, neprofesionálny a rizikový postup.

Zarážajúca je tiež absencia cieľov. Rezort podľa odborníkov nepripravil kvantifikované ukazovatele, podľa ktorých by sa dalo neskôr posúdiť, či Druckerova reforma prispela k lepšiemu systému, alebo ho len mechanicky okresala.

Tri formy financovania

Azda najspornejším „bodom“ reformy je zníženie normatívu pre neštátne školy. Pod tlakom odbornej verejnosti ministerstvo školstva čiastočne ustúpilo. Zo zákona vyňalo súkromné aj cirkevné stredné školy.

Základné však také šťastie nemali. Buď budú pokračovať ako doteraz a prídu o pätinu normatívu, alebo sa vzdajú externých poplatkov a budú mať nárok na celý príspevok.

Rezort zároveň predstavil tretiu možnosť – individuálnu dohodu. Ak sa vzdelávacie zariadenie zaviaže, že aspoň 30 percent jej žiakov budú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, normatív im zredukuje o päť percent.

Znie to ako kompromis, ale aj ten má svoje úskalia. Podľa amerického vyjednávača a akademika Chrisa Vossa kompromisy väčšinou zaručia, že od stola neodíde nikto spokojný. Ministerstvo síce ponúklo riešenie, na ktoré by zriaďovatelia možno pristúpili, no nedokázalo povedať, čo majú robiť, ak v regióne nebude dostatok školákov vyžadujúcich individuálny prístup.

Ekonomické pozadie neštátnych škôl

Na Slovensku každý desiaty žiak sedí v lavici súkromnej alebo cirkevnej školy. Ich počet za poslednú dekádu stúpol o štvrtinu. Najviac v Bratislave, ale aj v ďalších väčších mestách.

Že zriaďovatelia neverejných vzdelávacích zariadení nesedia na zlatej žile, potvrdzujú analytici z Útvaru hodnoty za peniaze a Inštitútu vzdelávacej politiky. V záverečnej správe s názvom „Revízia výdavkov na základné a stredné školy“ uvádzajú, že viac než polovica súkromných škôl ročne vyberá od rodičov maximálne sto eur na jedného žiaka.

Školné patrí medzi kľúčové zdroje príjmov, pripomína Róbert Chovanculiak z INESS. Najčastejšie totiž pokrýva náklady na nájomné, ktoré verejným školám hradia obce a mestá.

Ak štát zoberie súkromnej škole pätinu normatívu, zriaďovateľ si stratu vykompenzuje. Pri priemernom poplatku 200 eur na žiaka to podľa odborníka znamená, že školné vzrastie na 500 eur. Aby ustál výpadok, musel by ceny zvýšiť o 150 percent.

Lenže ani druhá možnosť nie je optimálna. V prípade, že si inštitúcia ponechá celý normatív, príde o príjem, ktorým si doteraz financovala náklady na priestory. Priemerná neštátna škola so 150 deťmi musí rátať s deficitom približne 30-tisíc eur ročne. A ten už pre ňu nemusí byť zvládnuteľný.

„Sú to často malé, rodinné „podniky“, ktorých majitelia nejazdia na luxusných SUV. Pre nich je 30-tisíc existenčný problém,“ vysvetľuje R. Chovanculiak.

Spoplatnenie výberu vzdelávacej inštitúcie

Reforma, ktorá má zjednotiť pravidlá a priniesť rovnosť v sektore, zavádza skryté zdanenie slobodného výberu školy, kritizuje Združenie podnikateľov Slovenska. Podľa neho avizované úpravy zákona okrem iného limitujú konkurenčné prostredie a znížia dostupnosť súkromných a cirkevných škôl pre vrstvu obyvateľov.

A hoci niektorí rodičia už dnes financujú systém dvakrát, platia dane aj školné, ďalším výdavkom sa pravdepodobne nevyhnú. Za neverejné vzdelávanie si buď priplatia, alebo budú hľadať dostupnejšiu alternatívu v rámci spádového obvodu.

„Návrh možno prirovnať k regulácii, ktorá by občanom určila nakupovať potraviny v najbližšom obchode, či chodiť k lekárovi iba v mieste bydliska. Ak by si zvolili inú možnosť, zaplatili by za rovnaký tovar či službu viac.“ upozorňuje prezident združenia Ján Solík.

Sloboda výberu napokon zostáva „nedotknutá“. No je za vyššiu cenu. Nie preto, že by rodičia vyžadovali viac, ale preto že nechcú menej.