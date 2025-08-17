Dlhodobé kardiovaskulárne zdravie stojí na dvoch kľúčových princípoch - vyváženej výžive a pravidelnej fyzickej aktivite. Hoci sa tieto rady neustále opakujú a ich účinnosť je preukázaná, prílišná horlivosť alebo prekračovanie hraníc môžu mať opačný efekt a srdcu skôr uškodiť.
Doktor Dmitrij Yaranov, špecialista na transplantácie srdca, v rozhovore pre portál Business Insider zdôrazňuje, že „žiadny extrém pravdepodobne telu neprospieva“. Podľa neho sa vo svojej praxi stretáva s mladými pacientmi vo veku 20 až 30 rokov, ktorí na prvý pohľad pôsobia zdravo a fit, no napriek tomu trpia bolesťami na hrudníku, búšením srdca alebo obavami z nepravidelného srdcového rytmu.
Yaranov pritom vysvetľuje, že vonkajší vzhľad nemusí zodpovedať vnútornému stavu. Mnohí aktívni ľudia si totiž nevedomky osvojujú návyky, ktoré sa javia ako cesta k dlhovekosti, ale v skutočnosti ohrozujú ich srdce.
Posadnutosť bielkovinami
Bielkoviny sú nepochybne základnou stavebnou zložkou tela. Podporujú rast a regeneráciu svalov, podieľajú sa na tvorbe hormónov a pomáhajú pri udržiavaní zdravej telesnej hmotnosti. Problém však nastáva, keď sa ich príjem stáva prehnaným, najmä ak pochádzajú z nevhodných zdrojov.
Nadmerný príjem bielkovín, obzvlášť z červeného mäsa a tučných mliečnych výrobkov, totiž môže výrazne zvýšiť príjem nasýtených tukov a cholesterolu. Tieto látky sú spájané so zvyšovaním rizika vzniku srdcových chorôb a aterosklerózy, pri ktorej sa cievy zužujú a upchávajú.
Za zmienku stojí výskum z roku 2018, publikovaný v časopise Circulation: Heart Failure, ktorý vydáva Americká kardiologická asociácia. Ten zistil, že muži vo veku 40 až 60 rokov, ktorí konzumovali vysokoproteínové diéty zamerané na potraviny bohaté na cholesterol, mali až o polovicu vyššie riziko srdcového zlyhania v porovnaní s tými, ktorí dodržiavali vyváženú stravu.
Ďalším skrytým rizikom je preťaženie obličiek. Nadmerné množstvo bielkovín v strave núti obličky pracovať intenzívnejšie, aby sa zbavili vedľajších produktov ich metabolizmu. To môže viesť k zápalom, a ako potvrdzujú mnohé štúdie, chronický zápal je jedným z hlavných faktorov pri vzniku srdcových ochorení.
Kardiológ Yaranov upozorňuje aj na riziká priemyselne spracovaných výživových doplnkov, ako sú proteínové prášky a nápoje. Hoci sa často prezentujú ako ideálny spôsob doplnenia bielkovín po tréningu, môžu obsahovať umelé sladidlá, prísady a látky, ktorých dlhodobý vplyv na srdce nie je dostatočne preskúmaný a môže predstavovať zdravotné riziko.
Preto odporúča zamerať sa skôr na samotnú kvalitu bielkovín. Inšpiráciu možno nájsť v tradičnej stredomorskej kuchyni alebo v stravovaní obyvateľov takzvaných modrých zónach, kde sa ľudia dožívajú vysokého veku. Tieto jedálničky obsahujú množstvo rastlinných proteínov zo strukovín a orechov, ryby, celozrnné produkty a veľa ovocia a zeleniny, ktoré zasa pomáhajú znižovať zápal a chránia kardiovaskulárny systém.
Mierne pitie verzus víkendové hýrenie
