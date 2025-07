Na svete žije približne 630-tisíc ľudí vo veku 100 rokov a viac. Takmer pätina z nich – zhruba 123-tisíc – pochádza z jedinej krajiny: Japonska. Patrí medzi absolútnych lídrov v dlhovekosti a zdravom starnutí.

Pri prepočte na počet obyvateľov má Japonsko sto storočných obyvateľov na každých 100-tisíc, čo ho v globálnom rebríčku radí hneď za Hongkong (133). Pre porovnanie, v Spojených štátoch žije približne 74-tisíc storočných, v Číne 49-tisíc, v Indii 38-tisíc, v Rusku 20-tisíc, no v pomere k populácii sú tieto čísla nižšie. Najvyššie umiestnenými európskymi krajinami sú Francúzsko (33-tisíc) a Taliansko (23-tisíc).

Dlhý život Japoncov nie je podľa webu Euronews výsledkom jedného zázračného faktora, ale kombinácie viacerých – kvalitná strava, pravidelný pohyb, silné sociálne väzby a zdravé životné prostredie.

„Japonsko je na vrchole všetkých rebríčkov,“ hovorí profesorka Solveig Cunninghamová z Holandského interdisciplinárneho demografického inštitútu. Zdôrazňuje, že ide nielen o genetiku, ale aj o spôsob života a kultúrne nastavenie, ktoré podporuje aktívne a dôstojné starnutie.

S. Cunninghamová upozorňuje, že zaujímavým testom by bolo sledovať, koľko sa v Japonsku dožívajú imigranti, ktorí do krajiny prišli pred desiatkami rokov – a porovnať ich vývoj so zdravím pôvodného obyvateľstva.

Japonsko je často uvádzané ako príklad tzv. „modrej zóny“ – regiónu, kde sa ľudia dožívajú neobvykle vysokého veku. Tento koncept naznačuje, ako kombinácia zdravej stravy, fyzickej aktivity, silných komunít a mentálnej pohody vedie k dlhovekosti.

Niektorí výskumníci upozorňujú, že „modré zóny“ môžu byť aj výsledkom nesprávnych údajov. Minulý rok vyšla štúdia, ktorá poukázala na chyby v evidencii rodných listov či podvody v dôchodkových systémoch, čo mohlo v niektorých krajinách umelo nafúknuť počty storočných.

S. Cunninghamová pripúšťa, že existujú „dátové odchýlky“, no podľa nej to nemení celkový obraz. Krajiny s najvyšším počtom storočných sú zároveň tie, ktoré majú najvyššiu priemernú dĺžku života – čo naznačuje, že ich obyvatelia sa všeobecne dožívajú viac rokov.

Vedci zatiaľ nenašli žiadnu „zázračnú receptúru“ na dlhý život. Podľa odborníčky sú zásady zdravého starnutia relatívne jednoduché: pravidelný pohyb, vyvážená strava, kvalitný spánok, prístup k zdravotnej starostlivosti, vyhýbanie sa alkoholu a fajčeniu, zvládanie stresu.

„Osobne neviem, do akej miery by som verila v zázračné účinky rybieho oleja, čokolády alebo pohára vína,“ dodáva s úsmevom S. Cunninghamová.