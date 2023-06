Firma BlueOval, spoločný podnik americkej automobilky Ford a juhokórejského výrobcu batérií SK On, získala predbežný súhlas s úverom vo výške až 9,2 miliardy dolárov na výstavbu troch závodov na výrobu batérií v USA v rámci programu, ktorý podporuje americký prezident Joe Biden.

Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že prijalo „podmienečný záväzok“ poskytnúť úver s výhodným úrokom v rámci programu Advanced Technology Vehicles Manufacturing spoločnosti BlueOval SK na výstavbu nových závodov v Tennessee a Kentucky.

Spoločnosť BlueOval plánuje podpísať formálnu úverovú zmluvu do konca roka, uviedla juhokórejská firma SK On, ktorá je divíziou druhého najväčšieho juhokórejského konglomerátu SK Group. SK On a Ford stavajú dva závody na výrobu batérií pre elektrické vozidlá v Kentucky a tretí v Tennessee v rámci spoločného podniku v hodnote 11,4 miliardy dolárov, ktorý vznikol v roku 2021.

Po uvedení všetkých troch závodov do prevádzky budú mať ročnú výrobnú kapacitu 129 gigawatthodín, čo zodpovedá napájaniu približne 1,2 milióna elektrických vozidiel. Továrne majú byť uvedené do komerčnej prevádzky postupne od roku 2025.

ATVM je program priamych pôžičiek určený na podporu výroby vozidiel s nízkou spotrebou paliva a domácej výroby automobilov v USA.