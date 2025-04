Spojené štáty zarobia na clách dve miliardy dolárov denne, povedal americký prezident Donald Trump.

Šéf Bieleho domu pripustil, že ohlásenie dovozných taríf bolo „trochu výbušné“, ale trvá na tom, že sú kľúčové pre jeho víziu Spojených štátov.

Trump uviedol, že Washington komunikuje s „mnohými krajinami“, ktoré chcú o clách rokovať. „Naším problémom je, že s toľkými štátmi sa tak rýchlo nemôžeme stretnúť,“ povedal Trump počas stretnutia so zákonodarcami, predstaviteľmi priemyslu a baníkmi. „Ale my to robiť nemusíme, pretože clá platia a peniaze pritekajú v takej miere, akú sme ešte nevideli,“ dodal prezident.

Šéf Bieleho domu tiež podpísal nariadenia, ktoré zrušia obmedzenia týkajúce sa ťažby uhlia a odvrátia plánované zatváranie uhoľných elektrární. Americká administratíva plánuje „vo veľkom“ začať s ťažbou uhlia s cieľom viac ako zdvojnásobiť výrobu elektrickej energie.