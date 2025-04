Donald Trump ešte nestihol dopísať podpis na posledný balík ciel a už sa svetom šíri otázka: čo príde ďalej? Americký prezident zrejme nemieni skončiť len pri obchodných bariérach. Čoraz viac ekonómov varuje: Trump môže vytiahnuť zbraň najťažšieho kalibru – financie.

Ako epicentrum globálneho finančného systému a tvorca svetovej rezervnej meny majú USA v rukách pák dostatok. Od dolárového financovania cez swapové linky až po americké kartové giganty. A ak D. Trump neuspeje s clami, môže skúsiť zatlačiť tam, kde to bolí najviac – cez peňaženky.

Keď clá nestačia

Cieľ je jasný: znížiť americký obchodný deficit. Ale s takmer plnou zamestnanosťou a nedostatkom pracovnej sily v USA sa ekonómovia zhodujú – clá zrejme nestačia. A ak sa deficit nezmenší, D. Trump sa môže obrátiť k menej konvenčným metódam.

„Dokážem si predstaviť, že Trump siahne po šialených nápadoch, aj keď im chýba logika,“ hovorí profesor ekonómie z Berkeley Barry Eichengreen.

Trumpov tím naznačil zámer oslabiť americký dolár. Podľa návrhu Stephena Mirana, Trumpovho nominanta do Rady ekonomických poradcov, by USA mohli donútiť iné krajiny, aby si umelo posilnili svoje meny voči doláru. Hrozbou ciel a sľubom bezpečnostnej spolupráce.

Ekonómovia sú však skeptickí. „Takýto scenár je dnes veľmi nepravdepodobný,“ tvrdí Maurice Obstfeldová z Peterson Institute.

Tarify už boli uvalené, takže ako vyjednávací nástroj strácajú silu. Navyše, v otázke Ukrajiny USA ukázali nejednoznačnosť, čo oslabilo ich vplyv ako bezpečnostného garanta. A centrálne banky v eurozóne, Británii či Japonsku nemajú chuť zvyšovať sadzby a riskovať recesiu len kvôli želaniu Washingtonu. V Číne by zas silnejší jüan išiel proti vládnej politike oživenia ekonomiky. A Japonsko, ktoré sa len nedávno dostalo z deflačnej pasce, nemá dôvod riskovať silný jen.

Dolárový kohútik

Ak neprejde diplomatický plán, D. Trump môže siahnuť po tvrdšom nástroji: dolárovej dominancii.

Jednou z možností je obmedzenie swapových liniek – mechanizmu, cez ktorý môžu zahraničné centrálne banky v kríze získať doláre výmenou za vlastné meny. Tento nástroj je kľúčový počas turbulencií, keď investori utekajú k dolárovým aktívam. Odpojenie týchto liniek by otriaslo biliónovým trhom dolárového financovania mimo USA a tvrdo zasiahlo banky v Európe, Británii či Japonsku.

Teoreticky má swapové linky pod palcom americký Fed, nie prezident. Ale D. Trump už viackrát ukázal, že sa neštíti zasahovať do nezávislých inštitúcií. A personálne čistky v regulačných úradoch neupokojili nikoho.

„Nie je nemožné, že by to použil ako nukleárnu vyhrážku v rámci širšieho vyjednávania,“ varuje Spyros Andreopoulos z konzultačnej firmy Thin Ice Macroeconomics. Dlhodobo by však taký krok mohol podkopať dôveru voči doláru ako globálnej mene.

Trumpova eso: platobné systémy