Spojené štáty vyviezli v tomto roku najviac energetického uhlia za posledných päť rokov. Pod zvýšený vývoz sa veľkou mierou podpísal vysoký dopyt po surovine zo strany hlavných odberateľov, vrátane Číny, Indie a Japonska.

Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje firmy Kpler sledujúcej pohyb lodí.

USA vyviezli za prvých osem mesiacov tohto roka celkovo 22,5 milióna ton uhlia určeného pre produkciu elektriny. V rovnakom období minulého roka dosiahol export 18,3 milióna ton. Tohtoročný vývoz bol tak najvyšší od roku 2018.

Z pohľadu tempa rastu bolo 23-percentné zvýšenie vývozu uhlia z USA najvýraznejšie spomedzi všetkých kľúčových vývozcov komodity. Prekonalo aj rast zaznamenaný najväčším exportérom energetického uhlia na svete, ktorým je Indonézia. Tá zvýšila za osem mesiacov tohto roka vývoz uhlia o 15,7 percenta.

Najviac uhlia z USA smerovalo do Ázie, ktorá sa na objeme amerického exportu podieľala 48 percent. Ázia doviezla z USA zhruba 10,6 milióna ton suroviny, z toho najviac, až sedem miliónov ton, smerovalo do Indie, 1,3 milióna do Japonska a 1,1 milióna do Číny.

Približne 26,6 percenta z celkového objemu amerického exportu uhlia išlo do Európy. Z európskych štátov najviac uhlia z USA doviezlo Holandsko (3,2 milióna ton), ktoré sa tak stalo druhým najväčším odberateľom po Indii. Ďalšími väčšími dovozcami amerického uhlia boli Nemecko, Španielsko a Poľsko.

Na domácom trhu sa však dopyt po energetickom uhlí postupne znižuje. Od roku 2010 klesla produkcia elektriny z uhlia v USA o vyše 50 percent. Vysoký export však bude naďalej dôvodom na kritiku, že Spojené štáty sa podieľajú na zvyšovaní emisií skleníkových plynov vo svete.