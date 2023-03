Spojené štáty pošlú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 400 miliónov dolárov (približne 377,4 milióna eur). Oznámil to v piatok americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Podľa neho ukrajinská armáda dostane z amerických skladov najmä muníciu, a to vrátane striel do raketových systémov HIMARS a húfnic.

„Tento balík vojenskej pomoci obsahuje ďalšiu muníciu pre systémy HIMARS poskytnuté USA a húfnice, ktoré Ukrajina používa pre svoju obranu, a tiež muníciu pre bojové vozidlá Bradley, mostné tanky, demolačnú muníciu a vybavenie, a tiež údržbu, výcvik a podporu,“ uviedol Blinken.

O ďalšej pomoci ukrajinskej armáde bude v Bielom dome hovoriť americký prezident Joe Biden s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Lídri krajín NATO diskutujú o tom, že Ukrajina teraz pre nápor ruských jednotiek pri Bachmute potrebuje najmä delostreleckú muníciu a strely do raketometov, ale tiež ďalšie tanky.

Spojené štáty Kyjevu od začiatku ruskej invázie dodali či prisľúbili pomoc v celkovej hodnote viac ako 32 miliárd dolárov (30,2 miliardy eur).