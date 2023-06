Spojené štáty sa v piatok opätovne stali členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO).

Trump v októbri 2017 oznámil, že Spojené štáty vystupujú z UNESCO spoločne s Izraelom a organizáciu obvinil zo zaujatosti voči židovskému štátu. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť v roku 2018.

Návrat USA do UNESCO schválili v piatok účastníci mimoriadneho zasadnutia Generálnej konferencie UNESCO. Za príslušnú rezolúciu hlasovalo 132 štátov, proti ich bolo desať vrátane Iránu, Sýrie, Číny, Severnej Kórey a Ruska, 15 sa hlasovania zdržalo.

Spojené štáty sú zakladajúcim členom UNESCO a boli významným prispievateľom do jeho rozpočtu do roku 2011, keď organizácia do svojich radov prijala Palestínu.

USA už vystúpili z UNESCO v roku 1984 za vlády prezidenta Ronalda Reagana, do organizácie sa vrátili v októbri 2003.

Za roky 2011 až 2018 USA dlhujú UNESCO 619 miliónov dolárov, čo je viac ako ročný rozpočet tejto organizácie, ktorého výška sa odhaduje na 534 miliónov dolárov.