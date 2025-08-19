Japonský technologický gigant SoftBank Group plánuje investovať dve miliardy dolárov do výrobcu čipov Intel, čo predstavuje významný prejav dôvery pre americkú spoločnosť, ktorá sa nachádza v neľahkej situácii.
SoftBank sa zameriava na investície do firiem vykazujúcich dlhodobý potenciál. Japonská spoločnosť získa približne dve percentá podielu Intelu, vďaka čomu sa stane jeho šiestym najväčším investorom.
„Polovodiče sú základom každého odvetvia,“ uviedol predseda SoftBank Masajoši Son. „Strategická investícia odráža naše presvedčenie, že výroba a dodávky pokročilých polovodičov sa v Spojených štátoch budú ďalej rozširovať, pričom Intel zohrá kľúčovú úlohu“.
Investícia je „záchranným kolesom“ pre Intel, ktorý bol svojho času ikonickým výrobcom, ale po rokoch manažérskych chýb zaostáva za konkurenciou, čo dokazuje aj strata 2,9 miliardy dolárov v predchádzajúcom kvartáli.
Intel pod vedením nového generálneho riaditeľa Lip-Bu Tana prepúšťa tisíce pracovníkov, pričom na konci roka chce mať 75-tisíc „kľúčových“ zamestnancov.