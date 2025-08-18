Vývoj nových objednávok v slovenskom priemysle potvrdzuje, že domáca ekonomika hľadá rovnováhu medzi slabším zahraničným dopytom a vnútornou odolnosťou jednotlivých odvetví. Júnové čísla je možné vnímať ako signál stabilizácie po výraznejších poklesoch, zhodnotil analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Najväčší vplyv na celkový výsledok mal automobilový priemysel. „Hoci nejde o dramatický pokles, ukazuje, že aj automobilky čelia zvýšenej volatilite na globálnych trhoch – od spomalenia dopytu v Európe až po neistotu v dodávateľských reťazcoch,“ priblížil Boháček.
Značný prepad zaznamenala výroba elektrických zariadení v dôsledku slabšieho exportného odbytu a klesajúcej investičnej aktivity v energetike. Negatívne prispela aj výroba kovových konštrukcií, čo korešponduje s celkovým útlmom v stavebníctve a investičnej výstavbe.
Naopak, pozitívnym prekvapením sú nárasty v technologicky orientovaných odvetviach. „Posun naznačuje, že slovenský priemysel má potenciál diverzifikovať sa smerom k segmentom s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú menej závislé od tradičného automobilového cyklu,“ zdôraznil analytik.
Pokiaľ by sa negatívny trend spomalil aj v druhej polovici roka, slovenský priemysel by mohol nájsť pevnejšiu „pôdu pod nohami“. „Kľúčové bude, či sa automobilový sektor dokáže udržať aspoň v miernom poklese a technologické odvetvia udržať rast,“ doplnil Boháček.