Hodnota nových objednávok v slovenskom priemysle v júni medziročne klesla o 0,9 percenta na 5,54 miliardy eur. Ide o pokles už tretí mesiac po sebe, hoci tempo sa z májových 4,3 percenta výrazne zmiernilo, uviedol Štatistický úrad SR.
Medziročný pokles sa prejavil v šiestich z 12 mesačne sledovaných odvetví priemyslu. „Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil pokles objednávok vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov o 2,7 percenta, ktorá zabezpečuje viac ako polovicu hodnoty objednávok,“ priblížili štatistici.
Podstatný vplyv mal aj pokles vo výrobe elektrických zariadení o 15 percent a vo výrobe kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 1,8 percenta. „Objednávky medziročne vzrástli najmä vo výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 14,8 percenta, vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 13,4 percenta a vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov o 25,2 percenta,“ doplnil Štatistický úrad.