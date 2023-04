Slovensku chýba vízia a stratégia hospodárskej politiky, ktorá by dala ekonomike predvídateľnosť. Problémy sa tak riešia na poslednú chvíľu, uviedol v pondelok na konferencii Fórum pre Slovensko predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský. Podľa dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana je správnou stratégiou vytvorenie fungujúceho ekonomického systému.

Prax ukáže, ktoré projekty budú úspešné

„Víziu hospodárskej politiky tu veľmi nemáme. A ak ju máme, je taká zložitá, že jej nikto nerozumie," povedal Kremský. Zdôraznil, že o budúcnosti rozhodujú konkrétne kroky, postupy, termíny, a nie reči.

„A to je to, čo nám na Slovensku chýba," dodal Kremský.

Minister Hirman si myslí, že základom každej dobrej vlády a rozumnej spoločnosti je vytvárať podmienky na to, aby sa mohli realizovať podnikateľské nápady a rozvíjať invenčnosť. Na to je podľa neho treba vytvoriť finančné nástroje podpory a správne a stabilné legislatívne prostredie.

„Vieme hovoriť o trendoch. Trendy sú jasné. Koniec fosílnej éry, ekologizácia, nové riešenia v doprave, mobilite, vo výrobe ocele aj ostatných produktov s minimálnou uhlíkovou stopou," povedal Hirman. Smer vývoja sa podľa ministra nemá určovať od zeleného stola, ale prax ukáže, ktoré projekty budú úspešné.

Vízia k úspechu krajiny nestačí

Riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič poznamenal, že ani on nevie o žiadnej ekonomickej vízii Slovenska. Tá by podľa neho mala byť jasná a jednoduchá, no dodal, že samotná vízia k úspechu krajiny nestačí. Za tou musí byť strategický plán a najmä akčný plán, ktorý ciele zrealizuje.

Šéf SARIO upozornil na celoeurópsky problém, ktorý sa týka aj Slovenska. Napríklad v porovnaní s USA totiž v Európe podstatne menej mladých ľudí plánuje vytvoriť vlastný biznis. Zmeniť by to podľa Šimončiča mohla lepšia podpora excelentnosti. Slovensko je však podľa šéfa SARIO malá krajina na to, aby mohla určovať svetové trendy, môžeme ich však zachytiť a v niektorých sa dostať medzi najlepších.

vre tur