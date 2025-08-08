Slovensko výrazne zaostáva v plnení strategických cieľov v oblasti cestnej infraštruktúry. Podľa auditu Najvyššieho kontrolného úradu trvá investičný proces v priemere viac ako 14 rokov, čo ohrozuje dokončenie kľúčových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2030, na ktorých dobudovanie treba 5,6 miliardy eur, pričom iba miliardu pokryjú eurofondy.
Za posledné štyri roky pribudlo 35 kilometrov diaľnic a 23 kilometrov rýchlostných ciest, tempo výstavby ale nie je dostatočné. Pri súčasnom priemere necelých 15 kilometrov ročne by do roku 2050 pribudlo iba 375 kilometrov nových úsekov. NKÚ odporúča vytvoriť viaczdrojový účelový dopravný fond podľa českého vzoru a zaviesť systémové viacročné financovanie opráv a údržby.
Počet mostov na cestách I. triedy v najhorších stavebno-technických stupňoch sa zvýšil z 563 v roku 2020 na vlaňajších 845, čo je približne každý druhý most. Hoci sa zlepšila starostlivosť o mosty a ročne sa ich opraví viac, celkový stav sa nezlepšil.
Dĺžka ciest v havarijnom stave zostala takmer nezmenená, na trvalé zlepšenie by bolo treba každoročne obnoviť 222 kilometrov úsekov I. triedy a zrekonštruovať 18 mostov.
Nedostatočná cyklická obnova a modernizácia mostov zvyšuje investičný dlh a riziko ich uzavretia.