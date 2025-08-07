Národná diaľničná spoločnosť od začiatku roka ukončila opravy alebo technické zásahy na 30 mostoch.
Diaľničiari vymenili 29 mostných záverov, zasanovali rímsy na desiatich mostoch, na piatich vymenili zábradlie a na ďalších dvoch zvodidlá. Upravili aj podhľad nosnej konštrukcie a spodnej stavby na mostoch Hlohovec, Podbanské a na križovatke R1 a D1 pri Trnave. Na dvoch mostoch pri tuneli Považský Chlmec uskutočnili geodetické merania, dokončili aj práce na odvodnení mosta Podtureň.
Počas leta NDS pokračuje v komplexnej oprave mosta Horná Streda, vymieňa mostné závery pri Trenčíne, v Bratislave a za tunelom Horelica. Diaľničiari vymieňajú zvodidlá aj na ďalších troch mostoch na Liptove a obnovujú náter dreveného mosta – ekoduktu pri Poprade.
NDS v posledných mesiacoch takisto odovzdala do užívania štyri mosty v rámci výstavby druhého úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany.