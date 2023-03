Školské bufety na Slovensku už nemôžu ponúkať presladené a energetické nápoje, hamburgery či vyprážané jedlá. Opatrením chcú úrady zabezpečiť zdravšie stravovanie žiakov. ČTK o tom informoval úrad hlavného hygienika, ktorý sa podieľal na príprave príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá vstúpila do platnosti v stredu. Práve hygienici budú kontrolovať dodržiavanie vyhlášky. Do konca terajšieho školského roka ale plánujú prihliadať na to, že niektoré zmeny sa budú zapracovávať postupne.

Zmena sortimentu v školských bufetoch

Nový sortiment bufetov na školách na Slovensku nesmie obsahovať napríklad príliš sladené nápoje, ďalej nápoje s obsahom kofeínu, taurínu alebo chinínu. Zakázané sú tiež potraviny rýchleho občerstvenia vrátane langošov, chleba vo vajíčku, výrobkov s obsahom majonézy, paštét a spracovaných mäsových výrokov a údenín s podielom mäsa nižším ako 80 percent. Cukrovinky, slané čipsy a tyčinky môžu tvoriť najviac polovicu sortimentu.

Bufety by mali ponúkať hlavne ovocie a zeleninu, ďalej celozrnné, cereálne a mliečne výrobky, ako aj nápoje a prírodné šťavy bez konzervačných prípravkov.

Zmena sortimentu v školských bufetoch má podľa úradu hlavného hygienika znížiť celkový objem konzumovaného cukru a soli, ktorých nadbytok ohrozuje zdravie detí. Obezita na Slovensku nie je problémom len dospelej populácie, ale čoraz častejšie sa vyskytuje aj u detí.

Zákaz predaja cukroviniek v minulosti vetoval Kiska

Slovensko už v roku 2014 plánovalo zakázať predaj cukroviniek, sladených nápojov a iných nezdravých potravín na školách. Schválený zákon ale vetoval vtedajší prezident Andrej Kiska, podľa ktorého norma presne nedefinovala produkty rýchleho občerstvenia, ktorých predaj na školách by nemal byť povolený. Poslanci potom pri opätovnom prerokovaní zákona vyhoveli návrhu hlavy štátu, aby z predlohy vypustili ustanovenia týkajúce sa zákazu predaja vybraných produktov v školských bufetoch.