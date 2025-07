Výber mýta od nákladných vozidiel v júni dosiahol 22,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Za prvých šesť mesiacov tohto roka dosiahol výber mýta takmer 132 miliónov eur bez DPH, čo predstavuje nárast o tri percentá. Celkovo bolo pri zabezpečení výberu mýtnych poplatkov na Slovensku spracovaných v prvom polroku 55,9 milióna mýtnych transakcií.

Hovorca SkyToll presnil, že v národnom mýtnom systéme využívalo v júni vymedzené úseky ciest priemerne 23 708 vozidiel denne. Pre tieto vozidlá vydala spoločnosť SkyToll k 30. júnu 2025 dopravcom 120 000 palubných jednotiek, z toho 32 percent bolo vydaných dopravcom zo Slovenska.

Priblížil, že mobilné jednotky vynucovania riešili v júni na vymedzených úsekoch ciest 352 prípadov porušenia zákona o výbere mýta. Priestupkov sa v júni dopúšťali najmä vodiči vozidiel registrovaných na Slovensku - posádky vozidiel mobilnej kontroly s nimi riešili celkom 116 priestupkov. Všeobecne najčastejším typom priestupku bolo nesprávne nastavenie počtu náprav na palubnej jednotke, v dôsledku čoho bolo mýto účtované nesprávne.

Upozornil, že od 1. júla 2025 nadobudli v elektronickom mýtnom systéme platnosť zmeny, ktoré si vyžiadala európska smernica Eurovignette. Zaviedlo sa päť emisných tried CO2, do ktorých sú zaradené vozidlá s povinnosťou úhrady mýta. V súvislosti s touto kategorizáciou vozidiel podľa emisií CO2 nemusia dopravcovia prijímať žiadne povinné opatrenia. Dodal, že kontrolu priradenej emisnej triedy CO2, ako aj prípadné doloženie splnenia podmienok na zaradenie do vyššej emisnej triedy môže prevádzkovateľ vozidla vykonať kedykoľvek po 1. júli.