Slovenské aerolínie AirExplore zmenili majiteľa. Pod krídla si ich vzala írska letecká spoločnosť Avia Solutions Group aj napriek miliónovým dlhom, ktoré aerolinky trápia ešte z čias pandémie. V rozhovore pre denník SME riaditeľ AirExplore Martin Štulajter hovorí o získaní kapitálu, ktorý však nie zadarmo.

Hlavné slovo ostáva

Odkúpením firmy značka AirExplore nezaniká. Zmena sa bude týkať len majiteľov spoločnosti, Skupina Avia nebude mať prístup ani k centrálnemu obchodnému oddeleniu. Zákazníkov si tak musí slovenská aerolinka hľadať sama.

Konečné slovo bude mať Avia len v strategických investíciách, ako je napríklad nákup nových lietadiel. „V najbližších rokoch máme v pláne zdvojnásobovať počet lietadiel vo flotile,“ spresnil Martin Štulajter.

AirExplore tak ako aj Avia Solutions patria do skupiny poskytovateľov v ACMI segmente. Ide o takzvaný prenájom lietadiel s posádkou, poistením a údržbou iným leteckým spoločnostiam. Tým pádom nie sú povinní vlastniť súkromné lietadlá.

Avšak Avia je oproti slovenským aerolíniám podstatne silnejším hráčom na trhu. Pod írsku skupinu patria spoločnosti ako SmartLynx Airlines, Avion Express, Bluebird Nordic či KlasJet. Pod správou má 180 lietadiel prevažne Airbusy a Boeingy.

Uľahčenie prístupu

Riaditeľ AirExplore nechcel špecifikovať sumu transakcie, no podľa neho ju iniciovala druhá strana. „Celý obchod sa pripravoval šesť mesiacov, (…). Avia použila vlastný kapitál a zdroje od strategického partnera, ktorým je americký fond Certares Management,“ hovorí.

Transakcia má predstavovať výhody pre obe strany. AirExplore majú získať prístup k lacnejšiemu kapitálu a lepší prístup k informáciám.

„Nefunguje to tak, že skupina Avia Solutions nám teraz podá záchrannú ruku a bude nás sprevádzať ako mama svoje dieťa. Dáva nám do rúk nástroje a kapitál, aby sme si podlžnosti riešili sami,“ vysvetľuje M. Štulajter. Reaguje tak v súvislosti na miliónové dlhy, ktoré ostali spoločnosti po pandémii a dodáva: „Nejde o kapitál zadarmo. Sú to požičané peniaze za určitých podmienok.“

Výsledky a plány

AirExplore ostáva pôsobiť na európskom trhu, v súčasnosti im generuje viac ako dve tretiny tržieb. Avšak klientov si hľadá aj mimo túto oblasť. „Lietali sme v Afganistane, Iraku, Afrike, na Blízkom východe, v Ázii či v Južnej Amerike,“ uzatvára šéf aeroliniek Martin Štulajter.

Slovenské aerolínie AirExplore dosiahli v minulom roku prevádzkový zisk, ale kumulatívne ostáva firma ešte v strate. Tento rok odhaduje Štulajter návrat k zisku.