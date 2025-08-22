Na zrušenie bezcolného režimu v Spojených štátoch od 29. augusta reaguje aj Slovenská pošta, ktorá podobne ako iné európske pošty zastaví prijímanie balíkov do USA.
Pošta od pondelka 25. augusta príjme iba zásielky s dokumentmi v tlačenej podobe, pričom nebude akceptovať ani darčeky, ktoré si ľudia posielajú súkromne, poukázal Denník N.
S obmedzeniami pošta prichádza skôr, pretože colné poplatky sa musia vyriešiť už pri podaní zásielky.
Spojené štáty doposiaľ pri tovaroch s hodnotou do 800 dolárov uplatňovali bezcolný režim.