Niekoľko európskych poštových spoločností dočasne zastavilo doručovanie balíkov do USA kvôli zrušeniu colnej výnimky pre nízko hodnotné zásielky. Opatrenie sa týka nórskej Posten Bring, švédsko-dánskej PostNord a belgickej bpost.
PostNord oznámila, že krátky čas na prispôsobenie sa novým pravidlám znemožňuje pokračovať v doručovaní. Hovorca DHL uviedol, že spoločnosť situáciu analyzuje a zatiaľ nerozhodla o ďalšom postupe.
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa informovala, že od 29. augusta prestane platiť výnimka, ktorá umožňovala bezcolný dovoz tovaru do hodnoty 800 dolárov. Kritici tvrdia, že výnimka prispela k prílevu lacného tovaru z čínskych e-shopov, ako sú Shein a Temu.