Kedysi boli možnosti v rámci investovania obmedzené, dlhodobo boli k dispozícii len podielové fondy. Rokmi sa však situácia menila a čoraz väčšej obľube sa teší investovanie do ETF, čo je fond obchodovaný na burze cenných papierov. Vo vyspelom svete sa stali samozrejmosťou skôr, no pre mnohých Slovákov je tento nástroj stále novinkou.

Povedomie o tomto type investovania chce zvýšiť Slovenská sporiteľňa, ktorá ako prvá začala svojim klientom ponúkať pravidelné investovanie do ETF fondov. Umožní im to aj prostredníctvom jej mobilnej bankovej aplikácie.

Pravidelné investovanie možno dopĺňať jednorazovým

Slováci sú v investovaní čoraz skúsenejší. Kým v roku 2018 investovalo do fondov, cenných papierov či dlhopisov len 21 percent Slovákov, vlani to bolo už takmer 30 percent. Ako povedala odborníčka na investovanie v Slovenskej sporiteľni Monika Pálová, investovanie do ETF fondov je určené skôr pre skúsenejších investorov.

Podľa nej je ideálne kombinovať rôzne typy investícií, pasívne nástroje ako ETF s aktívne riadenými podielovými fondmi rôzneho charakteru doplnené priamo dlhopismi či akciami. Všetko závisí od skúseností investora.

„Pravidelné investovanie môžete dopĺňať jednorazovým. Napríklad, ak dostanete odmeny v práci, vyhráte určitú sumu alebo zdedíte peniaze, je dobré, ak časť z nich môžete posunúť na investičný účet,“ hovorí Pálová.

ETF fondy sú zväčša riadené pasívne

Hlavný rozdiel medzi ETF a podielovými fondmi je v ich správe. Spravidla platí, že každý podielový fond má svojho manažéra, ktorý ho riadi. Ide teda o aktívnu správu.

ETF fondy sú však väčšinou riadené pasívne. Kopírujú vývoj vybraných indexov.

„S nimi nemá skúsenosti ešte veľa Slovákov, ak investujeme do fondov, skôr si vyberáme známejšie podielové,“ doplnila Pálová. A kým vo svete už objem investovaných peňazí do ETF fondov pomaly dobieha objem v podielových fondoch, na Slovensku si na tento medzník ešte chvíľu počkáme.

Objem peňazí vkladaných do ETF pravdepodobne porastie

Medzi hlavné výhody ETF fondov podľa Národnej banky Slovenska patrí ich jednoduchosť, transparentnosť ich investičnej stratégie a nákladová efektívnosť. ETF fondy sú väčšinou lacnejšie než klasické podielové fondy. V určitých prípadoch sú ETF fondy v súčasnosti aj daňovo efektívnejšie než klasické podielové fondy, to však môže závisieť aj od konkrétnej situácie individuálneho investora a nemusí to byť pravda pre každého a za každých okolností.

Medzi nevýhody podľa NBS patrí, že ETF sú zo svojej podstaty najmä pasívne spravované fondy.

„Ak hľadáte aktívne spravovaný fond, pretože sa vám páči nejaká konkrétna aktívna investičná stratégia, medzi ETF fondmi ho nenájdete,“ uvádza NBS.

I keď väčšina ETF fondov má dobrú likviditu, v špecifických prípadoch pri menej likvidných ETF sa môže investor stretnúť s väčším rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou, pričom podielový fond je možné kúpiť vždy za cenu čistej hodnoty majetku vo fonde pripadajúcu na jeden podiel.

Do budúcnosti analytici očakávajú, že objem peňazí vkladaných do ETF naďalej porastie. Či aj na Slovensku, ukáže čas. Povedomie o ETF fondoch je stále nízke a Slováci sa na ne ešte veľmi nepýtajú, v priemere ide tak o pár percent zo všetkých záujemcov. Je teda potrebná väčšia osveta. A o tú sa aktuálne snaží aj Slovenská sporiteľňa svojou novinkou v podobe pravidelného investovania cez bankovú aplikáciu.