Mentalita Slovákov ako investorov sa zásadne mení. Kým doteraz boli synonymom zhodnocovania peňazí bankové vklady, dnes túto pozíciu zaujímajú investície. O tom, aké možnosti investovania trh ponúka, sme sa rozprávali s Raymondom Kopkom, viceprezidentom predaja investičných produktov skupiny Proxenta.



Podľa štatistiky Národnej banky Slovenska bol minulý rok prvým v histórii, keď vklady domácností v bankách poklesli. Aké sú podľa Vás dôvody tohto poklesu?

Jedným z nich sú vyššie výdavky na spotrebu. Ceny všetkého rastú. Nesporíme teda tak intenzívne ako v minulosti. Miera úspor je pod šiestimi percentami, čo je blízko historického minima. Ďalším faktorom je presun peňazí z bankových účtov do investičných produktov . Cítime to aj v Proxente, počet nových investorov nám významne rastie.



Dá sa povedať, že vám situácia na trhu hrá do karát?

Už teraz vieme, že v marci dosiahneme najlepšie mesačné čísla v histórii. Okrem našich tradičných klientov nám pribúdajú noví investori, ktorí sa chcú správať zodpovedne k svojim peniazom.



Aké možnosti im ponúkate? Kam môžu investovať?

Máme viacero investičných produktov. Pre opatrných a začínajúcich investorov sú ideálne dlhopisy. Majú vopred stanovený výnos a ohraničenú dobu investície. Pri dlhopisoch klienti, na rozdiel od akcií, ETF či podielových fondov, neznášajú riziko výkyvu výnosov.



Čo konkrétne to znamená? Koľko môžu zarobiť?

Aktuálne máme v ponuke dlhopis Proxper 8/2026 s výnosom 8 % ročne. O jeho nákup je veľký záujem najmä u nových klientov. Splatnosť dlhopisu sú tri roky. Za tento čas teda klienti u nás zarobia 24 percent, čo je na trhu bezkonkurenčná ponuka, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou porazí aj infláciu.



To je slušný výnos. Ako sa ho Proxente darí dosahovať?

Proxenta používa investície klientov na podnikanie. Financujeme investičné projekty a dosahujeme adekvátny výnos. To nám umožňuje vyplácať investorom dohodnuté percentá.

Zdroj: Proxenta V bratislavskom Starom Meste Proxenta v týchto dňoch ukončuje výstavbu projektu Kesselbauer so 115 bytmi a apartmánmi

Aké sú to projekty?

Portfólio našich projektov je veľmi dobre diverzifikované a zahŕňa rezidenčný development v hlavnom meste a v top lokalitách krajských miest, cez priemyselné parky až po potravinársku výrobu, ktorá je anticyklickým segmentom. Ide vždy o konzervatívne investície.



Je dnes na trhu dostatok investičných príležitostí?

Súčasné obdobie pre nás vytvára atraktívne príležitosti. Máme preto záujem o nové zdroje. Chceme totiž využiť aktuálnu situáciu na nové akvizície za výhodné ceny. Máme možnosť dobre nakúpiť napríklad pozemky na novú výstavbu.



Prečo tieto projekty nefinancujete bankovým úverom?

Robíme aj to. Nedávno sme napríklad získali od UniCredit bank záväznú ponuku financovania v objeme 32 mil. eur na výstavbu projektu Stockerka v Devínskej Novej Vsi. Našim projektom teda veria aj banky. No potrebujeme diverzitu zdrojov. Dlhopismi financujeme projekty v ich počiatočných fázach, v ktorých nie je možné použiť úverové financovanie.



Banky vám nechcú požičať 100 % zdrojov?

Je trhovým štandardom, že banky vyžadujú prefinancovať 20 až 50 percent nákladov na projekt z iných zdrojov. Až potom nastupujú úvery. Tento model nám, bankám aj klientom dlhodobo funguje.



Majú investori záruku, že dostanú svoje vklady späť?

Na trhu pôsobíme už 13 rokov. Za toto obdobie Proxenta aranžovala už 25 emisií dlhopisov v celkovej hodnote 76,5 mil. Eur. Splatných už bolo celkovo 8 emisií a všetky boli klientom riadne a včas vyplatené. Investori nám veria a zarábajú s nami peniaze. Sme jednou z najdôveryhodnejších spoločností v oblasti investícií na Slovensku.

Upozornenie

S investovaním je spojené riziko. Zverejnené informácie nie sú návrhom na uzatvorenie zmluvy, analýzou investičných príležitostí, investičným odporúčaním ani investičným poradenstvom a neberú do úvahy situáciu a osobné pomery jednotlivých investorov, ich finančnú situáciu, znalosti, skúsenosti, ciele alebo potreby. Finančné nástroje skupiny Proxenta, nemusia byť pre konkrétnych investorov vhodné. Bližšie informácie o rizikách spojených s jednotlivými finančnými nástrojmi, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa investovania, sú zverejnené na www.proxenta.sk.