Cena zlata vo štvrtok vzrástla na päťtýždňové maximum, keď ju podporilo oslabenie dolára aj opätovný záujem investorov o „bezpečné prístavy“ po útokoch amerického prezidenta Donalda Trumpa na Fed.
Spotová cena žltého kovu dosiahla do 16:12 stredoeurópskeho času 3 410,82 dolárov za troyskú uncu, čo ju vyhnalo najvyššie od 23. júla.
Na viac ako mesačné maximum o jedno percento na 38,97 dolára za uncu stúpla aj cena striebra. Paládium zdraželo o 1,1 percenta na 1 103,70 dolárov za uncu. Naopak, platina zlacnela o 0,1 percenta na 1 346,51 dolárov.