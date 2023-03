V prípade zavedenia emisnej normy Euro 7 bude musieť Škoda Auto uzavrieť jednu výrobnú halu. O prácu v automobilke príde tritisíc zamestnancov. Vrátane dodávateľov pôjde zhruba o 10-tisíc ľudí. Dôvodom je ekonomická nemožnosť pokračovať vo výrobe a predaji menších modelov Fabia, Scala a Kamiq. V nedeľnej relácii Otázky Václava Moravca Českej televízie to povedal člen predstavenstva Škoda Auto pre obchod a marketing Martin Jahn.

„Norma bude mať vplyv na státisíce pracovných miest v Európe,“ povedal Jahn. Navyše nariadenie podľa neho nezlepší ovzdušie v Európe, pretože sa spomalí obnova vozového parku a ľudia budú dlhšie využívať staršie, menej ekologické autá.

Norma Euro 7 by mala podľa aktuálneho návrhu Európskej komisie platiť od roku 2025. Podľa Jahna je tento termín nereálny. Situácia by sa podľa neho upokojila, keby na zavedenie boli aspoň štyri roky. Po predĺžení termínu bude podľa Jahna potrebné rokovať o obsahu normy.

Euro 7 má v súčasnej podobe okrem iného znižovať emisie oxidov dusíka a pevných častíc vypúšťaných do ovzdušia nielen z výfukov, ale aj bŕzd a pneumatík. Cieľom je tiež zosúladiť limity pre benzínové a naftové autá. Autá by mali mať navyše senzory, ktoré by umožnili kontrolu emisií kedykoľvek.

Taliansko a Nemecko sú hlavní odporcovia normy

Emisná norma Euro 7 je podľa českého ministra dopravy Martina Kupku v niektorých európskych krajinách vrátane Českej republiky nereálna a potenciálne škodlivá pre životné prostredie. Minister to povedal tento týždeň v Štrasburgu po stretnutí so svojimi kolegami zo siedmich krajín Európskej únie. Medzi hlavných odporcov návrhu Euro 7 patrí Taliansko a Nemecko.

Automobily sa výrazne predražia

Škoda Auto už oznámila, že zavedenie štandardu predraží najmä menšie autá, čím sa stanú nepredajnými. Cena malých modelov by začínala na takmer 19-tisícoch eur, čo je podľa zástupcov Škody pre zákazníkov neprijateľné. Škoda v minulom roku dodala zákazníkom 96 300 áut Kamiq, 39 500 kusov modelu Scala a 92 700 Fabií. Tieto autá sa na celkovom predaji značky podieľali 31 percentami.

Vyjadrenie odborárov Škody

Proti zavedeniu Euro 7 sa ozývajú aj odborári Škody. Ich predseda Jaroslav Povšík sa v apríli zúčastní na delegácii do Bruselu spolu s predsedníčkou Závodnej rady Volkswagen Danielou Cavallovou a ďalšími zástupcami zamestnancov. „Všetky poznatky, ktoré z týchto stretnutí (so zamestnancami) získam, prenesiem do našej európskej a dokonca aj svetovej zamestnaneckej rady Volkswagen, aby sme mohli v Bruseli objektívne lobovať, a ak nebude možné použiť argumenty, budeme musieť použiť emócie,“ povedal koncom februára.

V tomto roku sa podľa Jahna situácia v automobilovom priemysle zlepší, dodávateľské reťazce sa stabilizujú a výroba bude vyššia ako v predchádzajúcom roku.