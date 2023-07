Ústava priamo nedefinuje procedúru odobratia poverenia individuálnemu členovi dočasnej vlády, ktorá funguje bez dôvery parlamentu. To vytvára priestor na to, aby exminister vnútra Ivan Šimko podal vo veci svojho odvolania sťažnosť na Ústavný súd. Povedal to publicista Juraj Hrabko s tým, že rozhodnutie súdu by pre budúcnosť určilo postup, ako v takýchto prípadoch môžu ústavní činitelia postupovať.

Ozrejmil, že vláda Ľudovíta Ódora má iba dočasné poverenie. Po nevyslovení dôvery v parlamente ju prezidentka Zuzana Čaputová najprv odvolala a následne poverila vládnutím. „Raz Ivana Šimka prezidentka odvolala z rozhodnutia parlamentu, ktorý vláde nevyslovil dôveru a druhýkrát ho odvolala teraz,“ poznamenal Hrabko. Podľa neho nie je možné, aby prezidentka opakovane „odvolala“ ministra. Ústavne čisté riešenie by podľa neho bolo, keby prezidentka vymenovala novú vládu, ktorá by bola opäť povinná do 30 dní požiadať o dôveru parlamentu.

Hrabko upozornil, že hoci sa možnosť dočasnej vlády pod gesciou prezidentky považovala za hraničnú a výnimočnú, len v tomto volebnom období už máme druhú takúto vládu. Považuje preto za vhodné, aby bolo známe stanovisko Ústavného súdu napríklad k situácii, aká nastala teraz.

Pochybenie hlavy štátu

Samotné odvolanie Šimka považuje Hrabko za politickú chybu hlavy štátu. „Situácia sa dostala do polohy buď-alebo, čo je situácia, ktorej sa politici vyhýbajú ako čert krížu. Lebo potom sa už nedá dosiahnuť kompromis. Prezidentka namiesto vlastného ministra uprednostnila dvadsiatich policajtov,“ poznamenal Hrabko s tým, že pre budúcnosť štátu bolo rozhodnutie prezidentky veľmi nešťastné.

Dodal, že aj Šimko mal podľa neho pred dvoma mesiacmi zvážiť, či za súčasnej situácie ponuku viesť rezort vnútra vôbec prijme. „Situácia sa od čias, keď pôsobil v politike a ministerských funkciách, rapídne zmenila a on jednoducho precenil svoje sily,“ konštatoval Hrabko.

Spor samospráv s premiérom

Na margo sporu samospráv s premiérom Ódorom o vyplatenie 108 miliónov eur ako kompenzácií zvýšených nákladov na energie Hrabko poznamenal, že sa čaká na 15. august, keď predseda vlády avizoval rozhodnutie. Hoci tieto peniaze samosprávam prisľúbil expremiér Eduard Heger a sú súčasťou rozpočtu, zvýšené výdavky spôsobené dodatočnými legislatívnymi zmenami podľa Hrabka situáciu zmenili. Odhaduje, že premiér napokon rozhodne o vyplatení časti sumy, celú ju však zrejme samosprávy nedostanú.