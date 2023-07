Odobratím poverenia Ivanovi Šimkovi viesť ministerstvo vnútra vyslala úradnícka vláda Ľudovíta Ódora do spoločnosti veľmi zlý signál, a to taký, že policajní úradníci budú rozhodovať o tom, kto bude a kto nebude ministrom vnútra. Na sociálnej sieti to uviedol predseda Národnej rady SR a hnutia Sme rodina Boris Kollár. „Pamätáte si, keď bol veľmi krátku dobu ministrom vnútra Tomáš Drucker? Tiež chcel urobiť určité zmeny, ale postavil sa mu policajný úradník - vtedajší policajný prezident Tibor Gašpar a dopadlo to tak, že odišiel Drucker. Teraz sa stalo presne to isté. Šimko chcel urobiť určité zmeny a zrazu sa mu postaví pár policajných úradníkov a padá hlava Ivana Šimka," tvrdí Kollár.

Prezidentka Zuzana Čaputová odobrala poverenie Ivanovi Šimkovi viesť ministerstvo vnútra a poverila riadením tohto rezortu predsedu úradníckej vlády Ľudovíta Ódora. Keďže vláda v júni nezískala dôveru Národnej rady SR, hlava štátu mohla za šéfa rezortu vnútra vymenovať len člena úradníckej vlády. Ako ďalej uviedla po slávnostnom akte poverenia, Šimko počas dvojmesačného riadenia rezortu urobil veľa užitočného, najmä v oblasti migrácie na Slovensku. Hlava štátu nepochybuje ani o tom, že Šimko má záujem, aby Slovensko bolo fungujúcim právnym štátom. Exminister vnútra a policajné vedenie však podľa prezidentky mali rozdielnu predstavu o naplnení tohto cieľa. „Podľa môjho presvedčenia musí dostať prednosť jasné uistenie, že polícia má pri vyšetrovaní káuz konať v medziach zákona, avšak bez vplyvu politickej moci,“ zdôraznila prezidentka Čaputová.