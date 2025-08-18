Japonské akcie v pondelok pokračovali v raste a hlavné indexy dosiahli rekord. Slabší kurz jenu podporil najmä akcie automobiliek.
Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 pridal 0,77 percenta a uzavrel na 43.714,31 bodu. Širší index TOPIX spevnil o 0,43 percenta na 3120,96 bodu. Oba indexy síce boli cez deň ešte vyššie, záverečné hodnoty sú ale druhý obchodný deň po sebe rekordné.
Japonské akcie spevňujú vďaka obnovenému optimizmu týkajúceho sa výhľadu domácich firiem a ekonomického rastu.
„Akcie si udržali dynamiku z minulého týždňa. Očakávalo sa, že zahraniční investori budú japonské akcie aj naďalej nakupovať,“ uviedol hlavný analytik trhu Seiiči Suzuki zo spoločnosti Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.
Už niekoľko mesiacov rastú aj akciové trhy v Číne. Hlavný index burzy v Šanghaji v pondelok spevnil o 0,85 percenta na 3728,03 bodu, čo je jeho najvyšší záver od augusta 2015. Index CSI 300 pridal 0,88 percenta na 4239,41 bodu. Naopak, index Hang Seng odpísal 0,37 percenta a uzavrel na 25.176,85 bodu. Zotrváva ale blízko štvorročného maxima.