Akciové trhy v piatok kolísali, keďže investori skúmali americké ekonomické údaje a sledovali prelomový samit USA – Rusko na Aljaške, ktorého cieľom bolo ukončiť vojnu na Ukrajine.
Možnosť ukončenia konfliktu, ktorý rozpútal ruský prezident Vladimir Putin v roku 2022, naladila trhy do optimizmu, uviedli analytici, hoci ceny ropy boli volatilné pre postavenie Ruska ako významného producenta a neistotu ohľadom výsledku samitu.
Akcie v Londýne a Frankfurte nad Mohanom zamierili nadol, zatiaľ čo akcie v Paríži sa zotavili a skončili v kladnom pásme. Hlavný akciový index v Tokiu pokračoval v rekordnom ťažení po údajoch o japonskom hospodárskom raste, ktoré prekonali očakávania.
Akcie na Wall Street zakončili obchodovanie väčšinou nižšie. Nasdaq v piatok klesol o 0,4 percenta na 21 622,98 bodu, index S&P 500 si pohoršil o 0,3 percenta na 6 449,80 bodu a priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,1 percenta na 44 946,12 bodu.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 1,5 percenta na 65,85 dolára za barel.