Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Marián Povolný sa na základe vlastného rozhodnutia vzdal funkcie.

Operačné stredisko v uplynulých týždňoch figurovalo v záchrankovom tendri. Poslanec SaS Tomáš Szalay v tejto súvislosti poukázal aj na výberové konanie na riaditeľa OS ZZS, ktoré sa uskutočnilo na ministerstve zdravotníctva a údajne ho vyhral Povolný.

Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško deklaroval, že ďalší postup v súvislosti s verejným obstarávaním ohlási v pondelok. Odborný tím aj vedenie OS ZZS požiadal o preskúmanie možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra. Tvrdí, že zo zákona ho zrušiť nemôže, pričom tak môže urobiť iba riaditeľ OS ZZS, ktoré výberové konanie vykonáva.

Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie po 71. rokovaní vlády SR v Bratislave 30. januára 2025. FOTO TASR - Dano Veselský
