Šéf Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Marián Povolný sa na základe vlastného rozhodnutia vzdal funkcie.
Operačné stredisko v uplynulých týždňoch figurovalo v záchrankovom tendri. Poslanec SaS Tomáš Szalay v tejto súvislosti poukázal aj na výberové konanie na riaditeľa OS ZZS, ktoré sa uskutočnilo na ministerstve zdravotníctva a údajne ho vyhral Povolný.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško deklaroval, že ďalší postup v súvislosti s verejným obstarávaním ohlási v pondelok. Odborný tím aj vedenie OS ZZS požiadal o preskúmanie možností ďalšieho postupu vrátane zrušenia tendra. Tvrdí, že zo zákona ho zrušiť nemôže, pričom tak môže urobiť iba riaditeľ OS ZZS, ktoré výberové konanie vykonáva.