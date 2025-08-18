Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul vyzval na zvýšený tlak na Rusko a väčšiu pomoc Ukrajine.

„Nie je prehnané povedať, že celý svet sa pozerá na Washington,“ vyhlásil nemecký minister pred plánovaným stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa, ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a európskych lídrov. Podľa Wadephula sú „pevné bezpečnostné záruky kľúčové“, pretože „Ukrajina sa musí vedieť účinne brániť aj po prímerí a uzavretí mierovej dohody“.

Európski lídri privítali americké úvahy o bezpečnostných zárukách, ale zdôraznili, že Kyjev musí byť súčasťou všetkých rokovaní o územiach.

WA 16 vojenská základňa Elmendorf-Richardson - Na snímke americký prezident Donald Trump počas spoločnej tlačovej konferencie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (nie je na snímke) na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025. FOTO TASR/AP President Donald Trump speaks during a news conference with Russia's President Vladimir PutinÂ at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
