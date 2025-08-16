Americký prezident Donald Trump v sobotu vylúčil okamžité prímerie medzi Ruskom a Ukrajinou po samite s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zdôraznil, že priamou mierovou dohodou by sa vojna skončila.
Biely dom a lídri Kremľa počas trojhodinových rokovaní na Aljaške poukázali na oblasti zhody, no nepriniesli prelom v otázke prímeria v konflikte, ktorý si vyžiadal desaťtisíce obetí a spôsobil rozsiahle škody na Ukrajine.
Trump na svojej platforme Truth Social oznámil: „Veľký a veľmi úspešný deň na Aljaške!“ a pochválil telefonické rozhovory s prezidentom Zelenským a viacerými európskymi lídrami vrátane generálneho tajomníka NATO.
Podľa neho všetci dospeli k záveru, že najlepším spôsobom ukončenia „hrozivej vojny“ je priamy mierový dohovor, ktorý by vojnu ukončil, a nie len prímerie, ktoré často nevydrží.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že v pondelok sa stretne s Trumpom vo Washingtone, čo Trump potvrdil a dodal, že ak všetko pôjde dobre, naplánujú aj stretnutie s Putinom, ale nešpecifikoval, či pôjde o trojstranné rokovania.
„Potenciálne sa zachránia milióny životov,“ uviedol Trump.
Medzitým vojna pokračuje, Ukrajina oznámila, že Rusko v noci vypustilo 85 útočných dronov a jednu balistickú raketu, pričom Rusko tvrdí, že obsadilo ďalšie dve dediny.
Zelenskyj podporil Trumpove návrhy na trojstranné rokovania medzi Ukrajinou, USA a Ruskom a zdôraznil, že kľúčové otázky by mali byť prerokované na úrovni lídrov.