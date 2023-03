Už sú to štyri mesiace, čo firma OpenAI do internetových vôd „vypustila“ svojho konverzačného robota (chatbota) ChatGPT a zmenila tým svet. Softvéru stačilo iba 15 týždňov na to, aby narušil systémy vzdelávania, podnietil reči o apokalypse pracovných miest či prilákal milióny nových používateľov od bánk po vývojárov aplikácií. Nadišiel však čas, aby sme sa s ChatGPT rozlúčili, píše agentúra Bloomberg.

Na scénu totiž prichádza ChatGPT-4 – oveľa silnejší nástroj, ktorý vo svete nepochybne spôsobí ešte väčší rozruch.

ChatGPT-4 prichádza s novinkami

Skôr, než sa dozviete, čo ChatGPT-4 dokáže, poďme si najprv vysvetliť jeho názov. Slovo „chat“ v mene znamená, že ide o počítačové rozhranie, s ktorým človek dokáže komunikovať. Písmenka GPT sú skratkou z anglického „generative pretrained transformer“, čo voľne možno preložiť ako generatívny predtrénovaný transformátor, a naznačujú nám, na akom princípe softvér funguje. Číslo štyri v názve znamená, že ide o jeho štvrtú verziu.

ChatGPT je softvér, ktorý s cieľom určiť, ako vytvárať ľudsky pôsobiaci text, analyzuje obrovské množstvo informácií, ktoré internet ponúka. Následne používateľom poskytuje podrobné odpovede či otázky.

Od svojho predchodcu sa ChatGPT-4 odlišuje tým, že je presnejší, kreatívnejší a dokáže lepšie spolupracovať. Mnohí totiž chatbotovi ChatGPT-3.5 vyčítali jeho nepresné odpovede, zaujatosť či zlé správanie. Softvér zvykol obchádzať „nastavené mantinely“ a chrlil zo seba odpovede, ktoré ani nemal vedieť vymyslieť.

Vývojári argumentovali, že kvalitu chatbota ovplyvňujú informácie, na ktorých trénuje. OpenAI tak strávila posledných šesť mesiacov zdokonaľovaním svojho softvéru, pričom dôraz kládla najmä na bezpečnosť. ChatGPT-4 by tak mal byť vo svojich odpovediach o 40 percent presnejší.

Jednou z noviniek je takisto schopnosť spracovávať nielen slová, ale aj obrázky. Vďačí za to „multimódálnej technológii“. Používateľ tak bude môcť spolu s textom do platformy nahrať aj obrázok, pričom chatbot bude schopný spracovať oba tieto vstupy a následne o nich diskutovať. Na obzore je aj schopnosť spracovávania videí.

Rovnako ako jeho predchodca, aj ChatGPT-4 má istý problém konverzovať o súčasnom dianí vo svete, keďže sa na jeho trénovania použili dáta spred roku 2021. Samotní autori softvéru priznali, že ich chatbot stále disponuje istými obmedzeniami, na riešení ktorých však pracujú. Patrí sem napríklad spoločenská zaujatosť, halucinácie (t. j. sebavedomé chrlenie nepravdivých informácií) či nepriateľské podnety.

Bežní používatelia si počkajú

Väčšina ľudí si môže vyskúšať základnú verziu chatbota ChatGPT zaregistrovaním sa na stránke firmy OpenAI. Na niektoré krajiny či územia sa však vzťahujú určité obmedzenia. Najnovšia verzia je k dispozícii iba predplatiteľom balíka ChatGPT Plus, ktorý stojí 20 dolárov na mesiac. Vo forme API nástroja je dostupný pre vývojárov, no tí sa musia najprv zapísať do poradovníka.

V budúcnosti bude ChatGPT-4 zrejme súčasťou vyhľadávača Bing z dielne Microsoftu. Na webstránke vyhľadávača však môžete už teraz nájsť tlačidlo „chat“, ktoré vás s najväčšou pravdepodobnosťou takisto presmeruje na „čakačku“.

V súčasnosti ChatGPT-4 na spracovávanie dát využíva banka Morgan Stanley, platobná firma Stripe zas testuje, či jej softvér pomôže bojovať proti podvodom a aplikácia na učenia sa jazykov Duolingo platformu využíva pri vysvetľovaní chýb a simulácii rozhovorov z bežného života.

Čo skrýva budúcnosť?

Stručne a jasne: konkurenciu. Firma Microsoft sa síce zaviazala do OpenAI investovať desať miliárd dolárov, no ostatné technologické firmy si chcú takisto odkrojiť svoj kus koláča.

Materská firma Googleu už do testovacej fázy uviedla vlastnú službu umelej inteligencie s názvom Bard. Čínska firma Baidu čoskoro predstaví vlastného bota Ernieho, no niečo pripravujú aj firmy Meituan, Alibaba či hŕstka ďalších menej známych spoločností.