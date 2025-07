Veža Pegel Kaub na brehu Rýna pripomína maják aj zámockú baštu zároveň. Je vybavená veľkým digitálnym displejom ukazujúcim aktuálnu výšku hladiny nemeckého veľtoku. Tento údaj je kritický pre približne 7-tisíc nákladných plavidiel, ktoré každoročne prepravia po Rýne viac ako 200 miliónov ton tovaru medzi priemyselným jadrom Nemecka a Severným morom.

Ak hladina klesne pod približne 80 centimetrov, lodná doprava sa výrazne obmedzuje alebo úplne zastaví, informuje Telegraph.

Podobná situácia spôsobila v novembri 2018 pokles nemeckej priemyselnej produkcie o 1,5 percenta a skresala rast HDP o 0,4 percentuálneho bodu, vyplýva z dát Inštitútu pre svetové hospodárstvo v Kieli.

Rovnaký scenár hrozí aj teraz. Kombinácia horúčav, nízkych zrážok a nedostatočného topenia ľadovcov vo Švajčiarskych Alpách tlačí hladinu Rýna na mimoriadne nízke hodnoty.

Rýn je tepnou európskeho priemyslu. Nemecké továrne sa podieľajú viac ako štvrtinou na celkovej priemyselnej produkcii EÚ. Po rieke sa prepravuje ropa, uhlie, chemikálie, stavebné materiály aj autodiely. Rieka spája Švajčiarsko, Francúzsko, Nemecko a Holandsko s kľúčovými prístavmi Rotterdam a Antverpy. Takýto objem nákladu nie je možné jednoducho presunúť na cesty alebo železnice.

Ide o najvyťaženejšiu komerčnú rieku sveta a zároveň o ukazovateľ stavu riečnej dopravy ako celku. Aj preto svetové logistické spoločnosti pozorne sledujú údaje z Pegel Kaub.

„Nízka hladina vody na Rýne nie je nič nezvyčajné. No v poslednom desaťročí sa opakuje čoraz častejšie. Roky 2018 a 2022 boli varovné,“ hovorí Hans Vermij z inžinierskej firmy Haskoning. „Krátkodobo ešte nejde o kritickú situáciu, ale ak to potrvá niekoľko týždňov, môže to byť problém.“